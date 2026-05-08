Internazionali d'Italia, Djokovic eliminato da Prizmic al secondo turno dopo tre set

Djokovic esce dagli Internazionali d’Italia dopo il ko con Prizmic. Il serbo, fermo da settimane per problemi fisici, ha ceduto in tre set al croato numero 79 del ranking dopo un match segnato da errori e calo atletico.

Si chiude subito il cammino di Novak Djokovic agli Internazionali d’Italia 2026. Sul Centrale del Foro Italico, il serbo è stato sconfitto dal croato Dino Prizmic con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-4 in una partita durata tre set e condizionata anche dalle difficoltà fisiche dell’ex numero uno del mondo.

Djokovic era tornato in campo a Roma dopo oltre un mese di stop, dall’ultima apparizione a Indian Wells. L’avvio del match aveva fatto pensare a una giornata positiva per il serbo, subito aggressivo e preciso negli scambi. Nel primo set ha strappato più volte il servizio all’avversario, chiudendo rapidamente 6-2 senza concedere vere occasioni a Prizmic.

Dal secondo parziale, però, l’inerzia della sfida è cambiata completamente. Il croato, numero 79 del ranking ATP, ha aumentato il ritmo da fondo campo approfittando del calo atletico di Djokovic, apparso meno reattivo negli spostamenti e spesso in ritardo sulla palla. Prizmic è salito rapidamente sul 4-0 grazie a due break consecutivi, gestendo poi il vantaggio fino al 6-2 che ha riportato il match in equilibrio.

Nel terzo set il serbo ha continuato a faticare soprattutto negli scambi più lunghi. Prizmic ha insistito con il dritto, trovando profondità e continuità, mentre Djokovic ha accumulato errori nei momenti decisivi. Il break arrivato nel sesto game si è rivelato determinante. Il tennista croato ha mantenuto il vantaggio fino al 6-4 finale, conquistando così il passaggio del turno ed eliminando uno dei favoriti del torneo.

Per Djokovic arriva una nuova battuta d’arresto in una stagione complicata dal punto di vista fisico. Roma rappresentava il rientro ufficiale dopo settimane lontano dal circuito, ma il serbo non è riuscito a trovare continuità nel corso del match, lasciando spazio alla rimonta del giovane croato.