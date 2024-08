US Open - Djokovic al secondo turno - Darderi eliminato

Nel tabellone femminile, Lucia Bronzetti beneficia del ritiro dell'australiana Luli Sun, che lascia il campo dopo aver perso il primo set per 6-4.

Novak Djokovic al secondo turno dell'US Open 2024

Spettacolo - Novak Djokovic al secondo turno dell'US Open 2024. Il serbo, numero 2 del tabellone, inizia la caccia al 25esimo titolo dello Slam battendo agevolmente il moldavo Radu Albot per 6-2, 6-2, 6-4 in 2h07'. Nella prima giornata del torneo, caratterizzata dalle vittorie di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, esce di scena Luciano Darderi: l'azzurro cede in 4 set all'argentino Sebastian Baez, che si impone per 6-4, 6-7 (3-7), 6-0, 7-6 (7-4). Nel tabellone femminile, Lucia Bronzetti beneficia del ritiro dell'australiana Luli Sun, che lascia il campo dopo aver perso il primo set per 6-4.