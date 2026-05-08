Disabile bloccato in casa a Sulmona, ascensore fermo da anni e senza collaudo

Un uomo disabile di Sulmona è bloccato al terzo piano perché l’ascensore del palazzo non può essere usato. L’impianto, installato con fondi Inail, sarebbe privo di collaudo per un pagamento rimasto insoluto dopo il fallimento della ditta.

Da mesi vive praticamente isolato nel suo appartamento al terzo piano di una palazzina di Sulmona. Un uomo di 51 anni, costretto sulla sedia a rotelle dopo un grave incidente sul lavoro, denuncia di non poter uscire di casa in condizioni normali a causa dell’ascensore inutilizzabile.

Per raggiungere l’esterno o rientrare nell’abitazione deve affrontare le scale trascinandosi sui gradini con le braccia. Racconta di farlo con enorme fatica fisica, mentre il cuore accelera per lo sforzo. La richiesta che rivolge alle istituzioni è semplice: poter entrare e uscire dalla propria casa con dignità.

L’ascensore era stato installato nel 2019 grazie a un contributo dell’Inail. L’uomo aveva acquistato e ristrutturato da poco l’appartamento e aveva scelto di non trasferirsi altrove. Per i lavori erano intervenute due società, una incaricata dell’appalto e un’altra che aveva materialmente eseguito l’installazione dell’impianto.

Per circa due anni il sistema avrebbe funzionato regolarmente. I problemi sono emersi quando il proprietario ha contattato la ditta esecutrice per una normale manutenzione. In quel momento avrebbe scoperto che l’ascensore non risultava né collaudato né immatricolato.

Secondo quanto ricostruito, alla base della vicenda ci sarebbe un saldo di circa ottomila euro mai versato dalla società appaltatrice, nel frattempo fallita. Il 51enne sostiene invece di aver effettuato tutti i pagamenti previsti tramite bonifici bancari regolarmente documentati.

La società che ha realizzato l’impianto, però, continuerebbe a rifiutare qualsiasi intervento tecnico senza la chiusura della pratica economica rimasta aperta. Nel frattempo l’ascensore resta fermo e inutilizzabile.

Disperato per una situazione che definisce devastante sul piano umano, l’uomo si è rivolto al sindaco di Sulmona, al prefetto e alle autorità regionali abruzzesi chiedendo un intervento rapido per sbloccare la vicenda.