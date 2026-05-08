Poliziotto di Venezia ai domiciliari, indagato per violenza sessuale aggravata

Home / Social News / Poliziotto di Venezia ai domiciliari, indagato per violenza sessuale aggravata

Agente della questura di Venezia ai domiciliari per un’inchiesta su presunti abusi. La procura contesta violenza sessuale aggravata e tentata induzione indebita.

Poliziotto di Venezia ai domiciliari, indagato per violenza sessuale aggravata

Ricevi le notizie di Zazoom.it su Google Tutte le news direttamente su Google.

Segui

Un agente in servizio alla questura di Venezia è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta della procura veneziana. Le accuse ipotizzate sono violenza sessuale aggravata e tentata induzione indebita a dare o promettere utilità. La misura cautelare è stata disposta dal gip al termine degli accertamenti coordinati dai magistrati. A eseguire il provvedimento è stata la stessa polizia di Venezia. La questura ha comunicato anche l’avvio immediato dei procedimenti disciplinari interni nei confronti dell’agente, con l’obiettivo di arrivare alla sospensione dal servizio.

Notizie correlate

Matteo Bonacina ai domiciliari, accuse di stalking e violenza sessuale su atlete della nazionale Matteo Bonacina è finito ai domiciliari dopo un’indagine per stalking e violenza sessuale partita da diverse denunce.

Lecce - violenza sessuale di gruppo durante finte visite: medico e viceprocuratore ai domiciliari