Matteo Bonacina ai domiciliari, accuse di stalking e violenza sessuale su atlete della nazionale

Matteo Bonacina è finito ai domiciliari dopo un’indagine per stalking e violenza sessuale partita da diverse denunce. Il campione paralimpico avrebbe molestato più atlete tra il 2019 e il 2024 con richieste e comportamenti insistenti.

Il campione paralimpico di tiro con l’arco Matteo Bonacina è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Roma e condotta dalla polizia postale. Le accuse riguardano episodi di stalking e violenza sessuale che si sarebbero verificati nel corso di diversi anni.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i fatti contestati si collocano tra il 2019 e il 2024 e coinvolgerebbero almeno cinque atlete della nazionale e un’allenatrice. Le denunce raccolte hanno permesso agli investigatori di ricostruire una serie di comportamenti insistenti e invasivi, con contatti frequenti e richieste ritenute inappropriate.

Tra gli episodi segnalati, Bonacina avrebbe chiesto a una sportiva un indumento intimo come presunto portafortuna in vista delle Paralimpiadi di Parigi 2024. In un altro caso, durante la stessa manifestazione, avrebbe tentato un approccio forzato nei confronti di un’altra atleta all’interno della sua stanza d’albergo.

Le accuse comprendono anche l’invio di immagini intime alle vittime. Proprio su questo materiale si concentra una parte rilevante dell’inchiesta: i dati analizzati dagli specialisti della postale, insieme alle testimonianze raccolte, hanno contribuito a delineare modalità e continuità dei contatti tra l’indagato e le persone coinvolte.