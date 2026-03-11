Sal Da Vinci vicino alla famiglia di Domenico Caliendo dopo la morte del bambino

Sal Da Vinci interviene dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino deceduto al Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore non riuscito. Il cantante ha espresso vicinanza ai genitori e alla famiglia, parlando anche del dolore che ha colpito l’intera comunità.

Sal Da Vinci ha espresso il proprio sostegno alla famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto all’ospedale Monaldi di Napoli in seguito al fallimento di un trapianto di cuore. L’artista ha parlato della vicenda durante la cerimonia al Maschio Angioino, dove gli è stata consegnata la medaglia della città dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo.

Il cantante ha raccontato di aver telefonato ai genitori del piccolo poco prima di partecipare all’evento. Durante la conversazione ha parlato con la madre, Patrizia, e con il padre del bambino, cercando di offrire parole di vicinanza in un momento segnato dal dolore. Ha spiegato di aver chiesto loro con grande rispetto di sfogare la rabbia e la sofferenza accumulata dopo la tragedia.

Nei giorni precedenti Da Vinci aveva già deciso di rimandare di ventiquattro ore la festa prevista nel suo quartiere. Una scelta presa per non sovrapporre i festeggiamenti al lutto che ha colpito la famiglia e l’intera comunità legata alla storia di Domenico Caliendo.

Il cantante ha ricordato che il dramma riguarda non solo i genitori ma tutta la famiglia, citando anche gli altri due figli che stanno affrontando questo momento difficile. Per Da Vinci la perdita del bambino ha toccato profondamente molti napoletani, perché Domenico rappresenta simbolicamente un figlio dell’intera città.