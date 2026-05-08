Indonesia, tre morti sul monte Dukono dopo l'eruzione del vulcano nelle Maluku Settentrionali

Tre escursionisti sono morti sul monte Dukono dopo una nuova eruzione del vulcano in Indonesia. Le vittime facevano parte di un gruppo partito nonostante i divieti di accesso imposti dalle autorità per l’attività eruttiva.

Tre persone hanno perso la vita dopo l’eruzione del vulcano Dukono, avvenuta nelle prime ore della giornata sull’isola di Halmahera, nella provincia indonesiana delle Maluku Settentrionali. Le vittime stavano partecipando a un’escursione insieme ad altre 17 persone, nonostante gli avvisi di sicurezza diffusi dalle autorità locali.

Il gruppo era composto da cittadini indonesiani e singaporiani. A morire sono stati due uomini di Singapore, rispettivamente di 27 e 30 anni, e una donna indonesiana residente nella città di Ternate. Gli altri escursionisti sono stati individuati dai soccorritori e portati in salvo dopo l’intervento delle squadre di emergenza.

Secondo quanto riferito dal capo della polizia di North Halmahera, Erlichson Pasaribu, i corpi delle tre vittime si trovano ancora nell’area montuosa. Le operazioni di recupero sono state sospese a causa della continua attività del vulcano e dovrebbero riprendere nelle prossime ore, se le condizioni lo permetteranno.

Sui social network sono stati condivisi numerosi video dell’eruzione, con una gigantesca colonna di cenere che ha raggiunto circa dieci chilometri di altezza. Il Dukono è tra i vulcani più attivi dell’Indonesia e, secondo i dati diffusi dalle autorità locali, ha registrato oltre 200 eruzioni dallo scorso marzo.

Nei giorni precedenti era stato vietato avvicinarsi all’area sommitale della montagna proprio per il rischio legato alle esplosioni e alla caduta di materiale vulcanico. Nonostante le restrizioni, il gruppo aveva deciso di proseguire l’escursione fino alle zone considerate più pericolose.