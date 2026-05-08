Lee Mongerson Gilley fermato a Malpensa, fuga dal Texas dopo l'accusa di omicidio dell'ex moglie

Lee Mongerson Gilley è stato fermato a Malpensa dopo la fuga dal Texas dove è accusato di aver ucciso l’ex moglie incinta. Il 39enne avrebbe viaggiato con documenti falsi dopo aver rimosso il braccialetto elettronico imposto dalle autorità americane.

Lee Mongerson Gilley, ingegnere informatico statunitense di 39 anni, è stato bloccato all’aeroporto di Milano Malpensa al termine di una fuga internazionale iniziata negli Stati Uniti. L’uomo è accusato in Texas di aver ucciso l’ex moglie, che al momento della morte era incinta.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Gilley si trovava a Houston sottoposto a controllo elettronico in attesa dell’udienza preliminare prevista per il 5 giugno. A poche settimane dal procedimento avrebbe rimosso il braccialetto elettronico e lasciato il Paese, spostandosi tra diversi voli internazionali con documenti e identità differenti.

All’arrivo nello scalo lombardo avrebbe mostrato inizialmente un passaporto intestato a Oliver Lejeune, cittadino belga. In un secondo momento sarebbero emersi altri documenti con il nome di Jan Malet, nato negli Stati Uniti. Gli accertamenti della polizia hanno però permesso di identificarlo come il ricercato americano segnalato dalle autorità statunitensi.

L’accusa contestata negli Usa riguarda il presunto strangolamento dell’ex moglie avvenuto nell’ottobre del 2024. In Texas, la gravidanza della donna potrebbe trasformare il procedimento in un caso di duplice omicidio, ipotesi che apre anche alla possibilità della pena di morte.

Dopo il fermo, il 39enne ha presentato richiesta di protezione internazionale sostenendo di essere perseguitato ingiustamente negli Stati Uniti. Davanti agli investigatori avrebbe dichiarato di essere innocente e di temere per la propria vita a causa della pressione giudiziaria e mediatica legata al caso.

La questura di Varese ha disposto il trasferimento dell’uomo nel Centro per il rimpatrio di Torino dopo la formalizzazione della domanda d’asilo. Successivamente la Corte d’Appello di Milano ha ricevuto il mandato di cattura internazionale emesso dall’Interpol per omicidio.

Gilley si trova ora detenuto nel carcere torinese Lorusso e Cutugno, dove resterà in attesa delle decisioni delle autorità italiane sul procedimento di estradizione e sulla richiesta di protezione internazionale.