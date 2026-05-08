Prof dell'Università di Pisa minacciata sui social, denunciato un 40enne per odio antisemita

Prof dell’Università di Pisa insultata per odio antisemita, denunciato un 40enne dopo le indagini della Digos e il sequestro di dispositivi informatici.

Un uomo di 40 anni residente a Cesano Boscone, nel Milanese, è stato denunciato dalla polizia per una serie di commenti antisemiti pubblicati sui social contro una docente dell’Università di Pisa. Le accuse contestate sono minacce, diffamazione e istigazione a delinquere, con l’aggravante dell’odio razziale e religioso e dell’uso di strumenti informatici.

La vicenda risale allo scorso novembre. La professoressa aveva condiviso su Facebook un post sull’attentato alla sinagoga ortodossa di Manchester, avvenuto a ottobre, e poco dopo aveva ricevuto numerosi messaggi offensivi e violenti provenienti dallo stesso profilo.

Nei commenti comparivano riferimenti alla Shoah, ad Auschwitz, alle camere a gas e frasi di morte rivolte alla docente in quanto ebrea. Dopo la denuncia presentata dalla professoressa, sono partiti gli accertamenti della Digos di Pisa, coordinati dalla procura.

Le indagini hanno portato all’identificazione del presunto autore dei messaggi. Nella giornata di oggi è stata eseguita una perquisizione con il supporto della Digos di Milano. Gli agenti hanno sequestrato alcuni dispositivi informatici ritenuti utili agli accertamenti.

Davanti agli investigatori, il quarantenne avrebbe ammesso di aver scritto quei commenti nascosto dietro uno schermo, sostenendo di non avere mai avuto l’intenzione concreta di fare del male alla docente. L’uomo ha anche dichiarato di non conoscerla personalmente e di non aver mai avuto contatti diretti con lei.

Secondo quanto ricostruito, l’autore dei messaggi avrebbe agito spinto da frustrazione e da sentimenti di odio verso il popolo ebraico in generale. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.