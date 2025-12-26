Commenti shock sui social dopo la morte di Maria Sole Agnelli: insulti e odio online

Vito Manzione | 26 dic 2025

Dopo la scomparsa di Maria Sole Agnelli, a 100 anni, i social hanno registrato sia messaggi di cordoglio che commenti offensivi. Una reazione mista che riflette le diverse sensibilità degli utenti online.

commenti shock

Alla notizia della morte di Maria Sole Agnelli, scomparsa a 100 anni, i social si sono riempiti di messaggi contrastanti: accanto alle formule di cordoglio, sono comparsi anche interventi offensivi e provocatori.

Maria Sole Agnelli era la sorella di Gianni Agnelli e la sua scomparsa ha generato un flusso di reazioni immediate. In mezzo ai “condoglianze” e ai “riposi in pace”, diversi utenti hanno scelto toni volutamente irrispettosi, con commenti sprezzanti e battute volgari.

Tra le frasi più dure, su X sono apparse espressioni che minimizzano l’evento o lo deridono, con messaggi del tipo “ce ne faremo una ragione” e altri ancora più espliciti e scurrili.

In alcuni casi, l’astio si è esteso anche ai familiari, con post che invocano la fine della discendenza e che augurano il peggio a figli e nipoti, usando un linguaggio aggressivo e violento.

Non sono mancati, infine, interventi che attaccano l’intera famiglia Agnelli, descritta da alcuni utenti con epiteti denigratori e accusata di aver “parassitato” il Paese, mentre altri hanno commentato con sarcasmo anche la longevità e la ricchezza attribuite al casato.