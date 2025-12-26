Commenti shock sui social dopo la morte di Maria Sole Agnelli: insulti e odio online

Dopo la scomparsa di Maria Sole Agnelli, a 100 anni, i social hanno registrato sia messaggi di cordoglio che commenti offensivi. Una reazione mista che riflette le diverse sensibilità degli utenti online.

Alla notizia della morte di Maria Sole Agnelli, scomparsa a 100 anni, i social si sono riempiti di messaggi contrastanti: accanto alle formule di cordoglio, sono comparsi anche interventi offensivi e provocatori.

Maria Sole Agnelli era la sorella di Gianni Agnelli e la sua scomparsa ha generato un flusso di reazioni immediate. In mezzo ai “condoglianze” e ai “riposi in pace”, diversi utenti hanno scelto toni volutamente irrispettosi, con commenti sprezzanti e battute volgari.

Tra le frasi più dure, su X sono apparse espressioni che minimizzano l’evento o lo deridono, con messaggi del tipo “ce ne faremo una ragione” e altri ancora più espliciti e scurrili.

In alcuni casi, l’astio si è esteso anche ai familiari, con post che invocano la fine della discendenza e che augurano il peggio a figli e nipoti, usando un linguaggio aggressivo e violento.

Non sono mancati, infine, interventi che attaccano l’intera famiglia Agnelli, descritta da alcuni utenti con epiteti denigratori e accusata di aver “parassitato” il Paese, mentre altri hanno commentato con sarcasmo anche la longevità e la ricchezza attribuite al casato.