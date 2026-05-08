The Sims 4 e Lady Bridgerton, dal 14 maggio arrivano kit ed eventi ispirati ai balli in maschera

The Sims 4 porta Lady Bridgerton nel gioco con nuovi kit ispirati ai balli in maschera. Dal 14 maggio arrivano abiti, arredi esclusivi ed eventi gratuiti a tempo dedicati all’universo della serie Netflix.

Electronic Arts amplia l’universo di The Sims 4 con una collaborazione dedicata a Bridgerton. Insieme a Netflix e Shondaland, il videogioco introdurrà due nuovi kit a tema alta società disponibili dal 14 maggio 2026 su PC, Mac, PlayStation e Xbox.

I contenuti annunciati comprendono Abiti da Ballo in Maschera di Lady Bridgerton Kit e Sala da Ballo in Maschera di Lady Bridgerton Kit, entrambi pensati per ricreare l’atmosfera elegante e mondana della celebre serie ambientata nell’epoca Regency.

Prima dell’uscita ufficiale dei kit, dal 12 maggio prenderà il via un evento gratuito a tempo limitato con premi dedicati. I giocatori potranno ottenere oltre 22 oggetti tra elementi per la modalità Costruisci, accessori per i Sim e un nuovo tratto caratteriale.

Chi vorrà acquistare l’esperienza completa potrà scegliere il Ballo in Maschera di Lady Bridgerton Bundle, pacchetto che include entrambi i kit insieme a tre contenuti esclusivi. Tra questi figurano il gazebo della famiglia Bridgerton, un pianoforte ispirato alla residenza della serie e una culla a tema pensata per ampliare la famiglia dei propri Sim.

Il bundle resterà disponibile fino al 14 agosto 2026. EA ha confermato che i contenuti extra inclusi nell’offerta saranno limitati nel tempo.

Il kit dedicato agli abiti permetterà di vestire i personaggi con completi ispirati ai protagonisti della serie Netflix. Saranno presenti frac eleganti, abiti da sera, maschere decorate, tiere e accessori legati ai personaggi più noti della saga, tra cui la regina Carlotta, Benedict e Sophie.

Con Sala da Ballo in Maschera di Lady Bridgerton Kit, invece, i giocatori potranno creare ambientazioni ricche di dettagli scenografici. Lampadari in cristallo, tavoli da ricevimento, caminetti in marmo e grandi piste da ballo trasformeranno le case dei Sim in autentiche location da evento aristocratico.

EA ha anche diffuso il calendario delle attività previste nelle settimane successive al lancio. Il 19 maggio saranno introdotte nuove iniziative dedicate all’alta società del gioco, mentre il 26 maggio verranno sbloccati ulteriori contenuti legati alla preparazione del grande ballo.

Dal 2 giugno i giocatori potranno infine organizzare il proprio evento mondano e incontrare nuovi personaggi all’interno dell’esperienza a tema Bridgerton.