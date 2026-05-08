Genova, ex consigliera M5S Salvatore denuncia molestie durante l'Adunata degli Alpini sul bus

Alice Salvatore denuncia molestie durante l’Adunata degli Alpini a Genova e racconta di essere stata presa di mira su un autobus da alcuni partecipanti all’evento. L’ex consigliera ligure ha pubblicato il suo racconto sui social.

Arrivano le prime segnalazioni di molestie e comportamenti invadenti nelle ore iniziali dell’Adunata nazionale degli Alpini a Genova. Alcune donne hanno riferito di essere state infastidite da commenti insistenti e atteggiamenti considerati fuori luogo da parte di partecipanti giunti in città per la manifestazione.

Tra le testimonianze c’è quella di Alice Salvatore, ex consigliera regionale ligure ed ex candidata alla presidenza della Regione con il Movimento 5 Stelle. Attraverso un post pubblicato su Facebook con il titolo “Buona Adunata a tutte”, ha raccontato quanto accaduto mentre si trovava a bordo di un autobus.

Nel messaggio, Salvatore spiega di aver notato inizialmente “sguardi alticci” da parte di due giovani con birra in mano che la fissavano in modo insistente. Poco dopo, secondo il suo racconto, altri uomini presenti sul mezzo avrebbero iniziato a rivolgerle versi e comportamenti provocatori.

L’ex consigliera ha chiarito di non voler attaccare l’intero corpo degli Alpini né l’evento organizzato in città. Contattata successivamente, ha precisato di aver partecipato in passato anche all’edizione genovese dell’Adunata del 2001 quando era studentessa.

Salvatore ha ricordato inoltre che il tema delle molestie era già emerso dopo l’Adunata di Rimini del 2022, episodio che aveva portato l’Associazione Nazionale Alpini ad avviare il progetto #controlemolestie. “La mia è una testimonianza personale”, ha spiegato, ribadendo di non voler generalizzare quanto accaduto.