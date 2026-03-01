Genova, 14enne accoltellato sul bus arrestato un 15enne

Genova, un 14enne è stato accoltellato su un autobus da un coetaneo dopo una lite. Il ragazzo è stato operato d’urgenza e ricoverato, mentre la polizia ha individuato il presunto aggressore grazie alle telecamere a bordo.

Un ragazzo di 14 anni è stato ferito con due coltellate al petto e all’addome mentre si trovava a bordo di un autobus a Genova. L’aggressione è avvenuta nella serata di ieri e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Il giovane, di origine tunisina, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. I medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico durante la notte. Ora è ricoverato in rianimazione, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sul luogo dell’aggressione sono arrivati gli agenti della squadra mobile e delle volanti, che hanno avviato subito gli accertamenti. Le indagini si sono concentrate sulle immagini registrate dalle telecamere presenti sul mezzo pubblico.

Grazie ai filmati, gli investigatori sono riusciti a risalire a un 15enne nato in città, indicato come il presunto responsabile. Il ragazzo è stato rintracciato con gli stessi abiti che indossava al momento dei fatti, di cui avrebbe tentato di liberarsi.

Il minorenne è stato arrestato e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire le ragioni che hanno portato all’aggressione e ricostruire con precisione quanto accaduto.