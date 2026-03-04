Eurovision 2026, Sal Da Vinci accetta e rinvia il tour negli Usa

Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia all’Eurovision 2026 dopo la vittoria a Sanremo. La finale del 16 maggio a Vienna coincide però con il debutto del tour nordamericano con Fausto Leali, costringendo il cantante a rinviare le date negli Stati Uniti.

Dopo il trionfo al Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha scelto di portare il suo brano all’Eurovision Song Contest. Il cantante rappresenterà l’Italia nella finale in programma il 16 maggio a Vienna. L’impegno internazionale, però, ha imposto un cambiamento nei suoi programmi dal vivo.

Proprio lo stesso giorno era infatti previsto l’avvio del tour in Nord America insieme a Fausto Leali. La prima tappa era stata fissata ad Atlantic City. Con la partecipazione all’Eurovision Song Contest, l’artista dovrà quindi spostare le date statunitensi per evitare la sovrapposizione.

Leggi anche: Sal Da Vinci rinvia la festa a Napoli nel giorno dei funerali del piccolo Domenico Caliendo

La presenza di Da Vinci al concorso europeo porta con sé anche alcuni dati curiosi. Nato il 7 aprile 1969, il cantante napoletano salirà sul palco a 57 anni diventando il più anziano interprete ad aver rappresentato l’Italia nella storia della gara. Supera così il primato detenuto da Peppino Di Capri, che partecipò nel 1991 a 51 anni.

Con la sua partecipazione, Da Vinci diventa inoltre il quinto artista nato a Napoli a portare il tricolore alla competizione europea. Prima di lui c’erano stati Nunzio Gallo nel 1958, Massimo Ranieri nel 1971 e nel 1973, Alan Sorrenti nel 1980 e lo stesso Peppino Di Capri.

La storia personale del cantante ha anche un legame diretto con gli Stati Uniti. Sal Da Vinci è nato a New York durante una tournée del padre Mario, anche lui cantante, e possiede la cittadinanza americana. In passato solo Romina Power e Wess, tra i rappresentanti italiani, erano nati negli USA.

Il brano vincitore di Sanremo, Per sempre sì, ha una durata di 2 minuti e 55 secondi. Una lunghezza già compatibile con il regolamento dell’Eurovision, senza bisogno di tagli, e tra le più brevi presentate dall’Italia nella storia della manifestazione.