BlizzCon 2026, Darin De Paul presenterà la Notte della Community con i giudici del cosplay

Darin De Paul guiderà la Notte della Community alla BlizzCon 2026 dopo l’annuncio di Blizzard. Il doppiatore di Reinhardt salirà sul palco per chiudere la prima giornata dell’evento, mentre si avvicina la scadenza dei concorsi dedicati ai fan.

Blizzard Entertainment ha annunciato che Darin De Paul sarà il presentatore della Notte della Community durante la BlizzCon 2026. L’attore e doppiatore, conosciuto dai fan per aver dato voce a Reinhardt in Overwatch e a N’Zoth in World of Warcraft, salirà sul palco per accompagnare la serata conclusiva della prima giornata della manifestazione dedicata alla community Blizzard.

L’evento celebrerà ancora una volta la creatività dei fan con esibizioni, cosplay, opere artistiche e talent show. Blizzard ha inoltre svelato i nomi dei giudici incaricati di valutare i partecipanti ai concorsi della Community Night, in particolare per la tradizionale gara cosplay.

Tra i nomi scelti figura Tiffany Gordon Cosplay, vincitrice del premio “Migliore della fiera” alla BlizzCon 2023 grazie al cosplay di Lilith. La creatrice realizza costumi e accessori utilizzando materiali come pelle, gommapiuma e tessuti, condividendo online tecniche e tutorial dedicati al cosplay artigianale.

Nella giuria sarà presente anche SameerTikkaMasala, tra i primi cosplayer indiani ad affermarsi sulla scena internazionale. Nel corso della carriera ha conquistato oltre 40 riconoscimenti e collabora dal 2016 con produzioni cinematografiche e televisive per la creazione di costumi, scenografie e oggetti di scena.

Confermata anche la partecipazione di Kamui Cosplay, duo molto seguito nel panorama gaming e cosplay internazionale. I due artisti sono noti per le armature elaborate e per i contenuti dedicati al fai-da-te pubblicati sui social.

Farà parte della commissione pure Cinderys, cosplayer professionista e artista visiva che vinse la Notte della Community della BlizzCon 2019 grazie alla sua interpretazione di Leah nella versione Primo Maligno. Negli anni ha continuato a condividere il proprio lavoro tra convention, streaming e contenuti online.

Completa il gruppo dei giudici Cestlasara, specializzata nella creazione sartoriale di armature e attiva nel cosplay dal 2002. Dopo essere stata finalista alla BlizzCon nel 2018 e nel 2019, è entrata nel team Blizzard come specialista di supporto IT e durante l’edizione 2026 ricoprirà anche il ruolo di Ambassador ufficiale dell’evento.

Blizzard ha ricordato che le iscrizioni ai concorsi di cosplay, arte, cortometraggi e talenti resteranno aperte fino al 15 maggio 2026. I vincitori avranno la possibilità di esibirsi sul palco principale della BlizzCon davanti alla community internazionale.