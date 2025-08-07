Cosplay italiani nella finale europea del Cosplay Grand Tour

Kumiko Kaisa e Micpaul Cosplay rappresentano l'Italia nella finale europea del Cosplay Grand Tour

A fine settembre, l'Italia sarà sotto i riflettori del cosplay europeo grazie a due talenti eccezionali. Sofia Moretti (in arte Kumiko Kaisa) e Michele Paulucci (micpaul_cosplay) sono stati scelti per rappresentare il nostro Paese nella grande finale del Cosplay Grand Tour. L'evento si terrà a Madrid il prossimo 27 settembre, in concomitanza con le finali europee dello Summer Split di LEC.

Un percorso di successo verso la finale

Kumiko Kaisa ha conquistato il suo posto vincendo la tappa tenutasi durante il Lucca Comics 2024, mentre micpaul_cosplay si è distinto nella categoria Spirit Blossom all'Etna Comics. I due cosplayer italiani si misureranno con altri otto concorrenti provenienti da tutta Europa, tra cui Germania, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e Spagna. Mentre la maggior parte dei finalisti è stata selezionata tramite una votazione online, la giuria ha scelto i rappresentanti italiani tra i vincitori delle tappe nazionali del concorso.

L'eccellenza italiana nel cosplay

L'alta qualità della community italiana di cosplayer è stata elogiata anche da Carlo Barone, Supervisor Brand Manager di Riot Games per l'Italia. "Creatività, cura dei dettagli e passione rendono i nostri cosplayer tra i più apprezzati a livello internazionale. Siamo orgogliosi di poterli vedere rappresentare l’Italia in una competizione di così alto livello," ha dichiarato Barone, augurando il meglio ai due concorrenti.