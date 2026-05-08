Genova, tenta di rapire un neonato nel portone di casa: fermato un uomo di 30 anni

Genova, un uomo di 30 anni ha cercato di strappare un neonato di sei mesi dal passeggino afferrandolo al collo. La madre ha urlato chiedendo aiuto mentre alcuni passanti sono intervenuti facendo fuggire l’aggressore.

Attimi di terrore nella serata di ieri a Genova, nel quartiere di Sampierdarena, dove un uomo avrebbe tentato di portare via un bambino di appena sei mesi mentre si trovava nel passeggino insieme alla madre.

L’episodio si è verificato intorno alle 21.30 in via Campasso. La donna stava tornando a casa con i suoi due figli quando si è accorta della presenza di un uomo che la seguiva a breve distanza. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un cittadino egiziano di 30 anni.

La madre ha accelerato il passo cercando di raggiungere rapidamente il portone del palazzo, ma il trentenne sarebbe riuscito a entrare nell’androne subito dopo di lei. A quel punto avrebbe afferrato il neonato per il collo tentando di sottrarlo alla donna.

La vittima ha iniziato a gridare chiedendo aiuto, mentre l’altro figlio, più grande, ha cercato di difendere il fratellino. Durante la colluttazione il bambino sarebbe stato spinto dall’aggressore.

Le urla hanno richiamato l’attenzione di alcuni passanti e l’uomo è scappato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Un conoscente della famiglia ha contattato la polizia e avvisato il padre dei due bambini.

Gli agenti della polizia di Stato hanno avviato subito le ricerche nella zona e, dopo circa due ore, hanno rintracciato e fermato il sospettato. Il trentenne è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che ora dovrà chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le accuse da contestare.