Megan Gale nello spot Iliad, Fastweb diffida la campagna e chiede il ritiro immediato

Megan Gale torna negli spot con Iliad e Fastweb chiede il ritiro della campagna entro 24 ore dopo le accuse di pubblicità scorretta. Al centro della disputa ci sono il richiamo a Vodafone e alcune frasi usate nello spot girato a Milano.

Il ritorno di Megan Gale in televisione ha acceso uno scontro tra operatori telefonici. La nuova campagna pubblicitaria di Iliad, lanciata con il volto storico degli spot Omnitel-Vodafone, è finita nel mirino di Fastweb, società che oggi controlla Vodafone Italia. L’azienda ha inviato una diffida formale chiedendo l’immediata rimozione dello spot da tv e piattaforme online.

La pubblicità ruota attorno allo slogan “Poche cose sono per sempre”. Nel video Megan Gale cammina per le strade di Milano mentre alcune persone la riconoscono come protagonista di “un’altra pubblicità”. A quel punto la modella australiana spiega di aver “deciso di cambiare”, annunciando il passaggio a Iliad.

Secondo Fastweb, il messaggio sfrutterebbe in modo scorretto l’associazione storica tra Megan Gale e Vodafone, creando un collegamento implicito tra i due marchi. Nella diffida vengono contestati sia il contenuto dello spot sia alcuni elementi visivi, a partire dall’utilizzo del colore rosso, considerato legato all’identità storica di Omnitel e Vodafone.

I legali dell’azienda contestano anche alcune battute presenti nella campagna, tra cui “Megan, cosa ci fai in questo spot?” e “È passata in Iliad anche lei”. Per Fastweb, queste frasi suggerirebbero che persino il volto simbolo delle vecchie campagne Vodafone abbia scelto di abbandonare il marchio concorrente.

La richiesta inviata a Iliad prevede il ritiro completo della pubblicità entro 24 ore. In caso contrario, Fastweb è pronta ad avviare un’azione legale nelle sedi competenti per presunta concorrenza sleale e pubblicità comparativa irregolare.

Alla polemica ha risposto anche Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad Italia, con un messaggio pubblicato su LinkedIn. “Tutto cambia. Tutti possono cambiare. Ma non a tutti il cambiamento piace”, ha scritto il manager, senza citare direttamente Fastweb o Vodafone.