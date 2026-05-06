Megan Gale torna in tv con iliad, lo spot a Milano riporta in scena l'icona degli anni Duemila

Megan Gale torna in uno spot iliad girato a Milano e riaccende il ricordo degli anni Duemila grazie a una nuova campagna che punta su volti familiari. L’attrice australiana attraversa la città in abito rosso e cambia operatore.

Megan Gale riappare sul piccolo schermo con una nuova campagna pubblicitaria firmata iliad. Lo spot, girato a Milano in piazza Tommaseo, mostra l’attrice mentre percorre le strade della città con un vistoso abito rosso, attirando l’attenzione dei passanti prima di entrare in un negozio per cambiare operatore. Non si tratta di un filmato d’archivio, ma di un ritorno attuale che richiama alla memoria un periodo ben preciso della televisione italiana.

La campagna gioca sul contrasto tra passato e presente, con lo slogan che suggerisce come poche cose restino immutate nel tempo. Tra queste, l’immagine di Gale, rimasta legata all’immaginario collettivo. L’attrice ha raccontato di aver vissuto il ritorno in Italia con grande emozione, spiegando che anche una breve permanenza le ha fatto riaffiorare ricordi legati al rapporto costruito negli anni con il pubblico italiano.

Nata a Perth il 7 agosto 1975, Gale ha costruito una carriera internazionale partendo dalla moda. Alta 180 centimetri, è diventata uno dei volti più riconoscibili grazie alle sfilate per stilisti come Gianfranco Ferré e altri nomi della moda italiana. Il successo nel nostro Paese è arrivato soprattutto con la televisione, che l’ha trasformata in una figura popolare ben oltre le passerelle.

Il cinema le ha offerto diverse opportunità, a partire da ruoli in produzioni italiane come Vacanze di Natale 2000 e Body Guards, fino a progetti internazionali. Tra questi, la partecipazione a The Water Diviner diretto da Russell Crowe, e successivamente a film come Mad Max: Fury Road e Three Thousand Years of Longing, accanto a interpreti di primo piano.

Oggi vive in Australia, dove ha scelto di stabilirsi nonostante la notorietà acquisita all’estero. È legata all’ex calciatore Shaun Hampson, con cui ha avuto due figli, River e Rosie. La distanza non ha interrotto il legame con l’Italia, che continua a rappresentare una parte importante del suo percorso personale e professionale.

Il pubblico italiano la associa ancora agli spot Omnitel, poi diventata Vodafone, andati in onda tra il 1999 e il 2006. In quegli anni, Megan Gale era il volto di una comunicazione che accompagnava l’arrivo dei telefoni cellulari nella vita quotidiana, contribuendo a definire l’immaginario del nuovo millennio.