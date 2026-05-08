Real Madrid, tensione tra Valverde e Tchouaméni prima del Clasico: il capitano in ospedale

Valverde finisce in ospedale dopo uno scontro in allenamento con Tchouaméni. Il Real Madrid apre un procedimento interno mentre cresce la tensione prima del Clasico contro il Barcellona.

Clima pesante nello spogliatoio del Real Madrid a pochi giorni dalla sfida contro il Barcellona che può decidere la Liga. Al centro della vicenda ci sono Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, protagonisti di un duro confronto avvenuto durante due allenamenti consecutivi a Valdebebas.

Il primo episodio risale alla giornata di mercoledì, quando tra i due centrocampisti sarebbe nato un acceso diverbio. La situazione è poi peggiorata giovedì 7 maggio. Secondo quanto emerso dalla Spagna, Valverde avrebbe evitato di salutare il compagno prima dell’inizio della seduta, segnale di una tensione ormai evidente anche davanti al resto della squadra.

Durante l’allenamento gli animi non si sono calmati e il confronto è proseguito negli spogliatoi. Nel caos nato dopo la seduta, l’uruguaiano ha riportato una ferita alla testa e si è reso necessario il trasferimento in ospedale per accertamenti. Il club ha successivamente confermato un trauma cranico che costringerà il giocatore a restare fermo tra i dieci e i quattordici giorni.

L’infortunio impedirà a Valverde di prendere parte al Clasico contro il Barcellona. Una perdita pesante per Carlo Ancelotti in un momento già complicato, con la squadra fuori dalla Champions League e distante dal primo posto in campionato.

Dopo l’accaduto, la dirigenza madridista ha convocato una riunione urgente con la rosa e con il direttore generale José Ángel Sánchez. Il club ha inoltre avviato un procedimento disciplinare interno per chiarire la dinamica degli episodi avvenuti negli ultimi giorni.

A intervenire pubblicamente è stato lo stesso Valverde con un messaggio pubblicato sui social. Il centrocampista ha parlato di nervosismo accumulato e di forte frustrazione per l’andamento della stagione, spiegando che il primo litigio sarebbe nato durante una normale seduta di lavoro.

Nel suo racconto, il calciatore ha negato qualsiasi aggressione diretta da parte di Tchouaméni. Valverde ha spiegato di essersi procurato il taglio alla fronte colpendo accidentalmente un tavolo durante una discussione negli spogliatoi, precisando che tra lui e il francese non ci sarebbero stati colpi fisici.

Il capitano uruguaiano ha anche ammesso il peso emotivo di una stagione senza trofei, parlando apertamente di rabbia e delusione. Nel messaggio ha ribadito il proprio attaccamento al club e la disponibilità a collaborare con la società per qualsiasi decisione venga presa.

Sullo sfondo resta una situazione delicata per i Blancos. Domenica 10 maggio il Barcellona guidato da Hansi Flick potrebbe conquistare matematicamente il titolo proprio al Santiago Bernabéu, aumentando ulteriormente la pressione intorno alla squadra madrilena.