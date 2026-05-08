OpenAI lancia Trusted Contact in ChatGPT, nuovo sistema di sicurezza per situazioni di crisi

OpenAI introduce Trusted Contact in ChatGPT per segnalare situazioni di rischio, la funzione avvisa una persona scelta dall’utente in caso di possibili crisi legate ad autolesionismo o suicidio.

OpenAI ha presentato Trusted Contact, una nuova funzione opzionale integrata in ChatGPT pensata per offrire un supporto aggiuntivo agli utenti adulti durante situazioni considerate ad alto rischio. Il sistema permette di indicare una persona fidata, come un familiare, un amico o un caregiver, che potrà essere contattata se vengono rilevati segnali di possibile autolesionismo o rischio suicidario.

La funzione nasce con l’obiettivo di facilitare un contatto rapido con qualcuno di conosciuto nei momenti di maggiore fragilità. Secondo quanto spiegato dall’azienda, il sistema interviene solo dopo una valutazione effettuata sia da strumenti automatici sia da revisori specializzati formati per gestire casi legati alla sicurezza degli utenti.

Per attivare il servizio, l’utente deve aggiungere manualmente un contatto fidato dalle impostazioni di ChatGPT. La persona indicata riceverà una richiesta di conferma e dovrà accettare esplicitamente il collegamento prima che la funzione diventi operativa.

OpenAI ha precisato che le eventuali notifiche inviate non conterranno trascrizioni delle conversazioni né dettagli privati delle chat. L’azienda ha inoltre spiegato che il numero di operatori coinvolti nella revisione dei casi sarà limitato e composto da personale formato specificamente per valutare situazioni delicate.

Lo sviluppo di Trusted Contact è avvenuto con il supporto di specialisti del settore sanitario e della ricerca. Tra i gruppi coinvolti figurano clinici e ricercatori appartenenti al Global Physician’s Network e al Well-Being Council, organismi che collaborano con OpenAI sui temi della sicurezza e del benessere digitale.