Schianto frontale a Caposile : Carlo Simonetto muore a 23 anni

Un terrificante Schianto nella notte. Un morto e un altro morente sono il tragico bilancio dell'incidente avvenuto domenica 25 poco prima delle 22 sulla Provinciale 44, tra Caposile e Musile. La vittima è Carlo Simonetto, classe 1998, di Fossalta di Piave. Sono state coinvolte tre vetture. Due si sono schiantati frontalmente con una violenza che lascia pochi dubbi. I vigili del fuoco sono stati allertati alle 22 e sono intervenuti da San Donà e Jesolo dopo pochi minuti. Hanno lavorato con riavvolgitori idraulici e cesoie per liberare gli automobilisti che erano imprigionati tra le piastre della cabina ormai irriconoscibili. Il primo è stato estratto ancora vivo ed è stato affidato ai medici del Suem 118 che lo hanno portato in codice rosso all'ospedale San Donà e da lì, con ogni probabilità, sarà trasferito a Mestre. Carlo Simonetto estratto quando non c'era più niente da fare e il medico purtroppo dovette dichiarare la sua morte. Le operazioni sono proseguite con i rilievi dell'incidente e la messa in sicurezza della strada.

