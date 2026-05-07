Sinner debutta a Roma contro Ofner, quando gioca e dove vedere il match anche in chiaro

Sinner torna agli Internazionali di Roma dopo il bagno di folla al Foro Italico. Il numero uno del ranking ATP affronterà Sebastian Ofner al secondo turno, primo match ufficiale tra i due nel circuito maggiore.

Jannik Sinner è pronto a scendere in campo agli Internazionali d’Italia dopo la prima giornata vissuta tra allenamenti, conferenza stampa e l’abbraccio dei tifosi al Foro Italico. Il numero uno del mondo ha svolto la sua sessione sul campo 5, poco distante dal Pietrangeli, accolto da centinaia di appassionati arrivati per seguirlo da vicino.

Il debutto del tennista altoatesino nel Masters 1000 di Roma è fissato per sabato 9 maggio. Sinner entrerà direttamente al secondo turno e troverà dall’altra parte della rete Sebastian Ofner, austriaco di 29 anni attualmente numero 82 del ranking ATP. L’incontro si giocherà sul Centrale del Foro Italico, mentre l’orario ufficiale deve ancora essere comunicato dagli organizzatori.

Per Ofner sarà una sfida complicata, come ha ammesso lui stesso dopo il successo ottenuto contro Alex Michelsen. L’austriaco ha spiegato di voler affrontare il match senza timori, puntando soprattutto sulla qualità del servizio e sulla capacità di sfruttare le occasioni durante la partita. Ha anche raccontato le sensazioni positive vissute a Roma, definendo il Pietrangeli uno dei campi più belli sui quali abbia mai giocato.

Quello tra Sinner e Ofner sarà il primo confronto nel circuito ATP, ma i due si erano già incontrati nel 2019 nella finale del Challenger di Ortisei. In quell’occasione fu l’italiano a imporsi in due set con il punteggio di 6-2, 6-4.

Gli appassionati potranno seguire tutte le partite degli Internazionali d’Italia 2026 sui canali Sky Sport, disponibili anche in streaming tramite Sky Go e NOW. Il torneo maschile ATP Masters 1000 è visibile inoltre su Tennis TV. Ogni giorno una partita viene trasmessa gratuitamente anche in diretta su TV8.