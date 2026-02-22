Schettini nella bufera social dopo le frasi sulle lezioni online a pagamento

Vincenzo Schettini finisce nella polemica per alcune frasi sulle lezioni online a pagamento, pronunciate in un podcast e interpretate come un’apertura alla scuola a pagamento. Il docente chiarisce e replica sui social.

Vincenzo Schettini, docente e volto noto del web grazie al progetto “La Fisica che ci Piace”, è stato travolto da un acceso dibattito dopo un intervento nel podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. In quell’occasione aveva parlato della possibilità per gli insegnanti di proporre contenuti digitali anche a pagamento, sostenendo che la cultura possa avere un valore economico.

Le sue parole hanno fatto rapidamente il giro dei social, dove molti utenti le hanno lette come un invito a rendere l’istruzione a pagamento. Una lettura che il professore ha respinto, intervenendo direttamente con un video per chiarire la propria posizione e distinguere tra scuola pubblica e attività culturali esterne.

Schettini ha ribadito che l’istruzione scolastica deve restare gratuita e accessibile a tutti, come previsto dalla Costituzione. Il suo ragionamento, ha spiegato, riguardava invece la possibilità per gli insegnanti di creare contenuti culturali al di fuori delle lezioni e ricevere un compenso per quel lavoro.

Nel tentativo di rendere più chiaro il concetto, ha fatto un paragone diretto con i musei, ricordando che anche l’accesso alla cultura, in molti casi, prevede un costo. Un esempio usato per sostenere che la diffusione del sapere non esclude la possibilità di valorizzarlo economicamente.

Nel frattempo, a difesa del docente sono intervenuti gli studenti dell’IISS “Luigi dell’Erba”, dove Schettini insegna fisica. In una nota pubblicata sui social, i rappresentanti d’istituto hanno espresso piena solidarietà, prendendo le distanze dalle critiche anonime circolate online.

Nel messaggio firmato, gli studenti raccontano un insegnante apprezzato da classi e famiglie, senza segnalazioni negative alla dirigenza. Descrivono Schettini come un docente coinvolgente, capace di rendere più accessibile una materia complessa come la fisica, anche grazie all’uso di strumenti digitali.

Nella stessa presa di posizione si riconosce che non tutti possano apprezzare lo stesso metodo didattico, ma viene ribadito un aspetto condiviso: l’attenzione e l’empatia dimostrate dal professore nei confronti degli studenti, ben prima della sua popolarità sui social.