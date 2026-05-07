Toys & Baby Milano, la fiera del giocattolo invade la città con la prima Milano Week
Toys & Baby Milano torna a CityLife il 10 e 11 maggio con oltre 350 marchi da tutto il mondo. La fiera dedicata a giocattoli e prima infanzia debutta anche fuori dai padiglioni con eventi e iniziative diffuse nei negozi della città.
Toys & Baby Milano si prepara ad aprire le porte della sua nona edizione domenica 10 e lunedì 11 maggio negli spazi di Allianz MiCo, nel quartiere CityLife di Milano. La manifestazione business to business dedicata al settore del gioco, della prima infanzia, delle feste, del party e della cartoleria porterà in fiera oltre 350 brand internazionali e migliaia di operatori del comparto.
Per il 2026 il tema scelto è “Full of Magic”, un messaggio che richiama il valore del gioco e la capacità di coinvolgere adulti e bambini. L’evento nasce dalla collaborazione tra Assogiocattoli e il Salone Internazionale del Giocattolo e rappresenta uno dei principali appuntamenti italiani per aziende, distributori e professionisti del settore.
Tra le novità più visibili di questa edizione c’è la Toys & Baby Avenue, un percorso espositivo pensato come una strada di vetrine pop-up dove i marchi presenteranno in anteprima le tendenze e i prodotti destinati al mercato natalizio dei prossimi mesi.
La manifestazione, però, quest’anno esce anche dagli spazi fieristici grazie alla prima edizione della Toys & Baby Milano Week, sostenuta dal patrocinio del Comune di Milano. Dal 9 al 16 maggio diversi negozi aderenti ospiteranno attività dedicate al pubblico, promozioni speciali e iniziative educative legate al mondo del gioco e dell’infanzia.
Nei padiglioni di Allianz MiCo sarà proposto un programma fitto di incontri e workshop dedicati all’evoluzione del mercato. Tra gli appuntamenti previsti figurano l’analisi sul fenomeno dei “Kidult”, il pubblico adulto appassionato di giocattoli e collezionismo, approfondimenti sul commercio online e seminari dedicati alla sicurezza dei prodotti per bambini.
Spazio anche agli aspetti pratici con dimostrazioni di gift wrapping e incontri sul rapporto tra collezionismo e consumo nel settore toy. Alcuni panel analizzeranno inoltre le abitudini di acquisto delle famiglie con figli piccoli e il ruolo crescente delle piattaforme digitali low cost.
Un’area della fiera sarà dedicata ai progetti sviluppati dagli studenti di POLI.design e del Politecnico di Milano. I partecipanti al Master in Design for Kids & Families presenteranno concept innovativi pensati per bambini e famiglie, con attenzione a sostenibilità, accessibilità e qualità educativa.
Donatella Papetta, presidente del Salone Internazionale del Giocattolo, ha spiegato che questa edizione punta a rafforzare il ruolo della manifestazione come punto di riferimento per il networking e per l’analisi delle nuove tendenze del mercato.
Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, ha invece sottolineato il valore dell’apertura dell’evento alla città, con iniziative diffuse che coinvolgeranno attività commerciali e pubblico oltre i confini della fiera.
Domenica 10 maggio alle 17.30 si terrà la premiazione dei Gioco per sempre Awards, riconoscimento organizzato insieme a TG TuttoGiocattoli dedicato alle migliori novità di prodotto dell’anno. Debutterà inoltre una nuova categoria riservata al retail, con premi per maxi-store, catene e punti vendita indipendenti.
Lunedì 11 maggio sarà infine la volta dei premi Quimamme THE BEST CHOICE, assegnati ai marchi più apprezzati dalla community di Sfera Media Group.
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