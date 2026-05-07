Dragon Quest nella Hall of Fame, il GdR di Square Enix celebra 40 anni di storia

Dragon Quest entra nella World Video Game Hall of Fame mentre Square Enix si prepara al 40° anniversario della saga. Il museo di Rochester ha premiato la serie per l’impatto avuto sui giochi di ruolo e sulla cultura pop.

Dragon Quest è stato inserito ufficialmente nella World Video Game Hall of Fame dello Strong National Museum of Play di Rochester, nello stato di New York. Il riconoscimento viene assegnato ai videogiochi che hanno lasciato un segno duraturo nell’industria e nell’immaginario collettivo, entrando di diritto tra le opere più influenti della storia del medium.

L’annuncio arriva a poche settimane dal Dragon Quest Day del 27 maggio, data che segnerà il quarantesimo anniversario della serie nata nel 1986. In quattro decenni il franchise di Square Enix è diventato uno dei simboli assoluti dei giochi di ruolo giapponesi, contribuendo a definire meccaniche, stile narrativo e struttura del genere.

La saga ha superato quota 97 milioni di copie vendute nel mondo e comprende undici capitoli principali, oltre a numerosi spin-off e adattamenti tra anime, manga, film e merchandising. Uno degli elementi che ha reso Dragon Quest riconoscibile nel tempo è la combinazione tra racconti epici, personaggi iconici e una direzione artistica rimasta impressa a più generazioni di giocatori.

Nel corso degli anni il franchise ha influenzato numerosi sviluppatori e serie videoludiche, diventando un punto di riferimento per il genere RPG. In Giappone, ogni nuovo capitolo viene ancora oggi accolto come un evento nazionale, con un seguito rimasto fedele dalla prima pubblicazione su Famicom.

Per celebrare questa eredità, Square Enix ha rilanciato la storica Trilogia di Erdrick attraverso i remake in stile HD-2D di Dragon Quest I & II e Dragon Quest III. Le nuove versioni mantengono la struttura originale dei giochi introducendo grafica aggiornata, contenuti aggiuntivi e miglioramenti pensati per rendere l’esperienza più moderna e accessibile.

I remake sono disponibili su Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. L’operazione punta anche ad avvicinare nuovi giocatori a una saga che continua a essere considerata una delle più importanti nella storia dei videogiochi.