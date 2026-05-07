LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, trailer ufficiale e bonus esclusivi per PS5 Xbox e PC

LEGO Batman: L’Eredità del Cavaliere Oscuro debutta il 22 maggio con un open world dedicato a Gotham City. Il nuovo trailer ripercorre la storia di Bruce Wayne sulle note di “Kiss from a Rose” di Seal.

Warner Bros. Games e TT Games hanno pubblicato il trailer di lancio di LEGO Batman: L’Eredità del Cavaliere Oscuro, il nuovo videogioco dedicato all’universo dell’uomo pipistrello che arriverà il 22 maggio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

Il filmato punta su una forte atmosfera nostalgica grazie alla presenza di “Kiss from a Rose” di Seal, brano legato al film Batman Forever del 1995. Le immagini mostrano diverse fasi della vita di Bruce Wayne, dall’infanzia segnata dalla tragedia fino alla trasformazione in Batman, con numerose sequenze ambientate nella Gotham City costruita con i mattoncini LEGO.

Nel gioco saranno presenti molti personaggi storici della saga DC. Tra gli alleati confermati figurano Robin, Nightwing, Batgirl, Jim Gordon, Catwoman e Talia al Ghul. Sul fronte dei nemici compariranno Joker, Poison Ivy, Mr. Freeze, Due Facce, Bane e Ra’s al Ghul, con missioni ispirate a fumetti, film e serie animate dedicate al Cavaliere Oscuro.

I preordini sono già disponibili nelle versioni Standard e Deluxe. Chi sceglierà la Deluxe Edition potrà iniziare a giocare dal 19 maggio grazie all’accesso anticipato di 72 ore. L’edizione speciale includerà anche il costume di Batman tratto da Il ritorno del Cavaliere Oscuro, celebre graphic novel firmata da Frank Miller.

Warner Bros. ha confermato inoltre un contenuto gratuito dedicato agli utenti registrati ai servizi WB Games. Creando un account o utilizzandone uno già esistente sarà possibile ottenere il costume Batman Età dell’Oro, ispirato alle prime apparizioni del personaggio nei fumetti degli anni Trenta.

Il progetto punta anche sull’integrazione tra esperienza digitale e collezionismo LEGO. Sono stati annunciati quattro nuovi set LEGO DC Batman contenenti codici bonus da utilizzare nel gioco. Il set dedicato al logo di Batman permetterà di ottenere una speciale tuta dorata, mentre i set delle Batmobili includeranno versioni giocabili dei veicoli con skin esclusive color oro.

TT Games ha costruito il titolo come un’avventura action open world con esplorazione libera di Gotham City, combattimenti, enigmi ambientali e guida di mezzi iconici. Lo stile rimarrà quello tipico dei videogiochi LEGO, con scene ironiche e dialoghi leggeri pensati per un pubblico ampio, senza rinunciare ai riferimenti più celebri della storia di Batman.