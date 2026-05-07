Arkansas, uomo vive nascosto per settimane nel seminterrato di una famiglia senza farsi scoprire

Anna Spiotta | 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una famiglia dell’Arkansas ha scoperto un uomo nascosto nel seminterrato dopo giorni di cibo sparito e oggetti fuori posto. Il 41enne viveva di nascosto nella casa senza farsi notare dai proprietari.

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Arkansas, uomo vive nascosto per settimane nel seminterrato di una famiglia senza farsi scoprire

Per diversi giorni Dutch Hoggatt, docente universitario dell’Arkansas, e sua moglie Sharon avevano notato piccoli dettagli insoliti dentro casa. Alcuni alimenti sparivano dal frigorifero, sedie e oggetti cambiavano posizione senza spiegazioni e perfino un paio di scarpe da lavoro risultava introvabile.

I sospetti sono aumentati quando la figlia della coppia, Cherisse, ha raccontato che durante un’assenza da casa qualcuno aveva mangiato una ciambella e una mela lasciate in cucina. A quel punto la famiglia ha deciso di controllare ogni stanza dell’abitazione per capire cosa stesse accadendo.

La scoperta è arrivata nel seminterrato. Sharon Hoggatt, scendendo nella zona inferiore della casa, ha intravisto una gamba nascosta dentro un armadio. Spaventata, è uscita immediatamente dalla stanza chiedendo aiuto.

Il genero della coppia, Mark Gregory, è intervenuto impugnando una mazza da baseball. L’uomo ha raccontato di aver ordinato allo sconosciuto di uscire dal nascondiglio, colpendo lo stipite della porta per intimidirlo. Poco dopo il sospetto si è consegnato senza opporre resistenza.

L’uomo identificato dalla polizia è Preston Landis, 41 anni. Secondo quanto emerso, avrebbe vissuto nel seminterrato della casa per settimane senza che i proprietari se ne accorgessero.

Landis è stato arrestato il 29 aprile 2026 con accuse legate a furto con scasso in abitazione e furto di proprietà. La vicenda ha ricordato a molti il film Parasite, anche se in questo caso non ci sono stati feriti.

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