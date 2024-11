Francia: uomo armato di coltello prende in ostaggio quattro persone nel ristorante di famiglia a Issy-les-Moulineaux

Il 16 novembre 2024, un uomo armato di coltello ha preso in ostaggio quattro persone all'interno del ristorante "L'Olivier" a Issy-les-Moulineaux, un sobborgo di Parigi. Secondo quanto riportato dall'emittente BFM TV, l'uomo è il figlio del proprietario del locale. Le autorità hanno confermato che l'individuo si è barricato all'interno del ristorante, tenendo in ostaggio alcuni dipendenti presenti al momento dell'incidente. Fortunatamente, non erano presenti clienti nel locale al momento dell'irruzione.

Le forze dell'ordine, inclusi numerosi veicoli della polizia e ambulanze, sono intervenute rapidamente sul posto, isolando l'area circostante. Un mediatore è stato inviato per negoziare con l'uomo, che avrebbe manifestato intenzioni suicide. Fonti vicine all'indagine hanno riferito che il sospettato soffre di dipendenza da sostanze stupefacenti. Il ministro dell'Interno, Bruno Retailleau, è stato informato della situazione e sta monitorando gli sviluppi.

Al momento, le autorità non hanno rilasciato ulteriori dettagli sull'identità dell'uomo né sulle motivazioni che lo hanno spinto a compiere questo gesto. La situazione è in evoluzione, con le forze speciali impegnate a risolvere la crisi in modo sicuro per tutti gli individui coinvolti. I residenti della zona sono stati invitati a evitare l'area fino a nuovo avviso.

