Giuseppe Volpicella morto a 18 anni, Colli del Tronto proclama il lutto cittadino

Giuseppe Volpicella è morto a 18 anni dopo una malattia scoperta pochi mesi fa. Il ragazzo, volontario scout e molto legato alla parrocchia, si è spento all’ospedale Salesi di Ancona dopo un intervento chirurgico.

Colli del Tronto si prepara a dare l’ultimo saluto a Giuseppe Volpicella, il giovane di 18 anni scomparso all’ospedale Salesi di Ancona dopo aver combattuto contro un tumore diagnosticato soltanto pochi mesi fa. Dopo la scoperta della malattia, il ragazzo si era sottoposto a un intervento chirurgico nella speranza di riuscire a superare il male.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente l’intera comunità. L’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali. Il consigliere comunale ed ex sindaco Andrea Cardilli ha spiegato che la decisione è stata presa per manifestare la vicinanza del paese alla famiglia e per condividere il dolore causato dalla perdita di un ragazzo così giovane.

Durante la giornata delle esequie, sugli edifici comunali saranno esposti nastri neri e non si terranno eventi pubblici organizzati dal Comune. L’invito rivolto a cittadini, associazioni e attività commerciali è quello di osservare un momento di raccoglimento e, se possibile, sospendere le attività durante il funerale.

Anche il gruppo politico Democraticamente Insieme ha deciso di rinviare la presentazione della propria lista elettorale, prevista nei giorni scorsi. I candidati hanno parlato di una scelta presa per rispetto nei confronti della famiglia Volpicella e per unirsi al dolore che ha attraversato il paese.

Tra i tanti messaggi di cordoglio c’è quello di Stefano, vicino di casa della famiglia, che ha ricordato Giuseppe come un ragazzo educato, gentile e sempre rispettoso. In paese molti lo descrivono come un giovane dal grande cuore, appassionato dello studio, vicino alla parrocchia e attivo nel gruppo scout.

La famiglia ha chiesto che eventuali offerte vengano devolute all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona e all’Istituto oncologico marchigiano, realtà che assistono i malati oncologici. Giuseppe lascia la madre Rossella, il padre Tommaso, la sorella Annamaria, i nonni e numerosi amici e parenti.

La camera ardente è stata allestita presso la Grotta di Lourdes della chiesa di Santa Felicita, dove dalle 13 di oggi sarà possibile rendere omaggio al giovane. I funerali saranno celebrati domani alle 15.30 nella chiesa di San Paolo a Pagliare.