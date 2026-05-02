Alex Zanardi morto per un malore improvviso, lutto cittadino a Noventa Padovana per il campione paralimpico

Alex Zanardi è morto a 59 anni dopo un malore improvviso nella sua casa di Noventa Padovana. L’ex pilota, seguito da una clinica dopo l’incidente del 2020, negli ultimi giorni usciva ancora in carrozzina con l’aiuto dei medici.

Alex Zanardi è scomparso all’età di 59 anni nella sua abitazione di Noventa Padovana, dove viveva con la moglie Daniela Manni e il figlio Jacopo. Secondo le prime informazioni, la causa sarebbe un malore improvviso che lo ha colpito nella serata di venerdì, senza lasciargli scampo.

Dopo il grave incidente in handbike del 2020 in Val d’Orcia, quando si scontrò con un camion, Zanardi era seguito costantemente da una struttura sanitaria del territorio. Le conseguenze di quell’impatto lo avevano reso non autosufficiente, ma con il supporto dei medici e della famiglia continuava a mantenere piccoli spazi di autonomia nella vita quotidiana.

Negli ultimi giorni, nonostante le difficoltà, usciva ancora in carrozzina nei pressi della clinica che lo assisteva, muovendosi in un ambiente protetto che garantiva riservatezza. Una routine semplice, mantenuta fino a poco prima della sua morte.

Il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, ha contattato la famiglia per esprimere vicinanza e ha annunciato che il giorno delle esequie sarà proclamato lutto cittadino. La data e le modalità del funerale saranno stabilite dai familiari.

Zanardi lascia il ricordo di una carriera straordinaria tra automobilismo e sport paralimpico, con successi alle Paralimpiadi di Londra e Rio. La comunità locale si prepara a rendergli omaggio, ricordando il suo percorso umano e sportivo.