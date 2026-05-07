Giro d'Italia 2026, dove vedere tutte le tappe in tv e streaming dall'8 maggio

Il Giro d'Italia parte l’8 maggio con la prima tappa e una copertura tv estesa in tutto il mondo. In Italia la corsa sarà visibile ogni giorno su Rai ed Eurosport, con dirette integrali e programmi dedicati prima e dopo l’arrivo.

Il Giro d'Italia prende il via venerdì 8 maggio con la prima tappa della Corsa Rosa e una copertura televisiva che raggiungerà milioni di spettatori in diversi continenti. La gara sarà trasmessa sia sui canali tradizionali sia sulle piattaforme streaming, con dirette complete e approfondimenti quotidiani.

In Italia la programmazione sarà affidata ancora una volta alla Rai. La giornata dedicata al Giro inizierà su Rai Sport HD con “Giro Mattina”, spazio che accompagnerà il pubblico verso la partenza con interviste e presentazione dei protagonisti. Sempre sullo stesso canale andrà poi in onda “Prima Diretta”, dedicato alle fasi iniziali della tappa.

Nel pomeriggio la diretta si sposterà su Rai 2 con “Giro in Diretta”, che seguirà la corsa fino ai chilometri decisivi. Dopo le 16:15 spazio a “Giro all’Arrivo”, con il racconto delle ultime fasi e dell’arrivo al traguardo. A seguire tornerà anche “Processo alla Tappa”, storico appuntamento con commenti e analisi del dopogara.

La copertura Rai sarà completata in serata da “TGiro”, in onda su Rai Sport HD dalle 20 con sintesi, interviste e immagini della giornata. Dopo la mezzanotte verrà trasmesso “Ri-Giro”, dedicato ai momenti più importanti della tappa appena conclusa.

La corsa sarà disponibile integralmente anche su Eurosport, oltre che sulle piattaforme streaming Discovery+ e HBO Max, che garantiranno la visione live di tutte le tappe.

La distribuzione internazionale coinvolgerà numerosi broadcaster europei. In Gran Bretagna il Giro sarà trasmesso da TNT Sports, mentre in Spagna la diretta sarà disponibile su EITB e in Svizzera sui canali SRG. In Belgio e Danimarca saranno proposti highlights e sintesi rispettivamente su RTL, VRT e TV2.

Grande attenzione anche in Bulgaria, sede della Grande Partenza. L’emittente pubblica BNT trasmetterà in chiaro le prime tre tappe, dedicate proprio al territorio bulgaro.

La copertura raggiungerà anche il continente americano. In Canada la diretta sarà disponibile tramite FloSports e Flobikes, mentre negli Stati Uniti il Giro sarà visibile su HBO Max e TruTV. In Sud America trasmissione affidata a DirecTV ed ESPN, con copertura locale anche in Colombia grazie a Caracol e RCN. In Bolivia le tappe saranno seguite da Sport Tv.

In Asia e Oceania la corsa sarà trasmessa in Giappone da JSports, in Cina da Zhibo TV e nel Sud Est Asiatico da SPOTV. In Australia la diretta sarà disponibile su SBS, mentre in Russia la piattaforma di riferimento sarà OKKO.