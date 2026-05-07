Paracetamolo, l'Aifa avverte sui rischi negli adolescenti dopo casi di sovradosaggio

Home / Social News / Paracetamolo, l'Aifa avverte sui rischi negli adolescenti dopo casi di sovradosaggio

Il paracetamolo usato in dosi eccessive può provocare danni gravi al fegato negli adolescenti. Aifa segnala numerosi casi di sovradosaggio volontario e invita famiglie e medici a vigilare sull’uso corretto del farmaco.

Paracetamolo, l'Aifa avverte sui rischi negli adolescenti dopo casi di sovradosaggio

L’Aifa ha diffuso un richiamo rivolto soprattutto agli adolescenti sull’uso corretto del paracetamolo, farmaco impiegato contro febbre e dolore. L’Agenzia italiana del farmaco segnala che l’assunzione di quantità superiori a quelle raccomandate può causare conseguenze molto serie, con danni al fegato che nei casi più gravi possono diventare permanenti. L’allerta arriva nell’ambito delle attività di controllo sulla sicurezza dei medicinali e segue iniziative analoghe avviate anche a livello europeo. Secondo l’Agenzia, il fenomeno dei sovradosaggi intenzionali tra i più giovani rappresenta un problema clinico concreto, nonostante non si registri un aumento dei casi rispetto agli anni precedenti. I dati analizzati provengono dalla Rete nazionale di farmacovigilanza e dal Centro antiveleni di Pavia. Le informazioni raccolte mostrano un numero significativo di episodi che coinvolgono adolescenti, spesso legati a gesti impulsivi o dimostrativi. L’Aifa precisa che non risultano collegamenti con presunte sfide social o fenomeni imitativi online. Alla base di molti casi ci sarebbe una percezione sbagliata del paracetamolo, considerato da alcuni ragazzi un medicinale privo di rischi. L’Agenzia invita quindi genitori, caregiver e operatori sanitari a fornire informazioni corrette sull’utilizzo dei farmaci e a controllarne l’assunzione. Il paracetamolo, se assunto seguendo le indicazioni riportate nel foglio illustrativo o prescritte dal medico, viene considerato sicuro ed efficace. I problemi sorgono quando vengono superate le dosi consigliate oppure quando si assumono contemporaneamente più medicinali che contengono lo stesso principio attivo o altre sostanze dannose per il fegato. L’Aifa raccomanda di rispettare sempre gli intervalli tra una somministrazione e l’altra e di rivolgersi subito ai servizi di emergenza o a un Centro antiveleni in caso di sospetto sovradosaggio, anche se non sono ancora comparsi sintomi evidenti.

Notizie correlate

Meloni alla Camera esclude rimpasto e avverte sui rischi globali Giorgia Meloni alla Camera esclude un rimpasto e difende la linea del governo dopo il referendum sulla giustizia, mentre richiama i rischi globali legati al conflitto tra Iran e Stati Uniti e le possibili ricadute energetiche.

Melatonina, Matteo Bassetti avverte sui rischi per il cuore Matteo Bassetti mette in guardia sull’uso prolungato della melatonina dopo uno studio presentato negli Stati Uniti che collega l’integratore a un aumento dei casi di insufficienza cardiaca.