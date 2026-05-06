Re Carlo e Camilla, camere separate per la notte: la scelta legata al mal di schiena del sovrano

Re Carlo e Camilla dormono separati per alleviare il mal di schiena cronico del sovrano, una scelta legata a esigenze fisiche e a consuetudini già viste nella famiglia reale britannica.

Re Carlo e la regina Camilla mostrano complicità nelle uscite ufficiali, tra sorrisi e gesti affettuosi, ma nella vita privata avrebbero scelto di non condividere la stessa stanza durante la notte. Una decisione che non nasce da distacco, bensì da esigenze pratiche e personali.

A disposizione della coppia ci sarebbero tre camere da letto: una per ciascuno e una in comune. Una soluzione che richiama abitudini già diffuse nella storia della monarchia britannica. Anche la regina Elisabetta II e il principe Filippo, secondo diversi racconti, non dormivano insieme, mentre il principe William e Kate Middleton mantengono uno stile più tradizionale.

Nel caso di Carlo, la scelta sarebbe legata soprattutto a problemi fisici. Il sovrano soffre da tempo di mal di schiena cronico e necessita di particolari accorgimenti per riposare. Tra questi, l’uso di un cuscino specifico che lo accompagna anche durante gli spostamenti ufficiali. Dormire da solo gli permetterebbe di mantenere una postura corretta e ridurre i dolori.

Le difficoltà fisiche hanno radici lontane. Il principe Harry, nella sua autobiografia, racconta di aver visto il padre allenarsi quotidianamente con esercizi prescritti dal fisioterapista per alleviare i dolori a schiena e collo. Descrive scene in cui Carlo si esercitava in verticale, appoggiato a una porta o a una sbarra, per contrastare il dolore persistente.

All’origine dei problemi ci sarebbero vecchi incidenti durante le partite di polo, sport praticato per anni dal sovrano. In uno di questi episodi, una caduta violenta gli causò gravi conseguenze, tra cui la rottura del gomito, che richiese un intervento chirurgico e una settimana di ricovero.

Durante quel periodo, il personale sanitario ricordò Carlo come un paziente collaborativo e cordiale, capace di affrontare la situazione con serenità nonostante le difficoltà. Gli infortuni, però, non lo hanno mai allontanato dalla sua passione sportiva, che ha continuato a coltivare nel tempo.