Hantavirus sulla nave Hondius, Bassetti avverte rischio diffusione dopo i viaggi dei passeggeri

Matteo Bassetti avverte sull’Hantavirus dopo il focolaio sulla nave MV Hondius causato dal ceppo Andes. Alcuni passeggeri contagiati hanno viaggiato dopo lo sbarco, mentre un nuovo caso è stato isolato a Zurigo con sintomi lievi.

Il focolaio di Hantavirus individuato sulla nave da crociera MV Hondius continua a far registrare nuovi sviluppi. A richiamare l’attenzione è Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che segnala come la situazione non sia più limitata all’imbarcazione.

I casi collegati all’episodio sono saliti a otto, con tre decessi già confermati. Secondo quanto indicato dall’infettivologo, l’origine dei contagi è riconducibile al ceppo Andes, una variante rara e finora unica capace di trasmettersi tra persone. Questa caratteristica distingue l’evento da altri episodi simili, rendendo più complessa la gestione sanitaria.

Il rischio, spiega Bassetti, deriva anche dagli spostamenti effettuati dai passeggeri dopo lo sbarco. Alcuni di loro hanno utilizzato aerei e altri mezzi di trasporto, aumentando la possibilità che il virus si diffonda oltre la crociera. Il medico sottolinea che si tratta di un’evoluzione che potrebbe portare a nuovi casi in diverse aree.

Un episodio recente riguarda Zurigo, dove un passeggero proveniente dalla nave si è presentato in ospedale dopo aver ricevuto l’allerta sanitaria. L’uomo è stato ricoverato in isolamento con sintomi respiratori lievi, mentre la moglie, senza segni di malattia, ha scelto l’autoisolamento per precauzione.

L’Organizzazione mondiale della sanità ha confermato il caso e coordina il tracciamento dei contatti insieme ai Paesi coinvolti. I laboratori di Ginevra hanno identificato anche in questo caso il ceppo Andes, che si trasmette solo attraverso contatti molto stretti.

Intanto la nave si dirige verso le Isole Canarie, dove è stato autorizzato l’attracco da parte della Spagna per motivi umanitari e nel rispetto del diritto internazionale. Le autorità sanitarie stanno definendo i protocolli da adottare insieme a Oms ed Ecdc, mentre alcuni passeggeri con sintomi sono già stati evacuati durante una precedente sosta a Capo Verde.

Secondo le stime delle autorità spagnole, la MV Hondius dovrebbe raggiungere le Canarie entro pochi giorni, con l’obiettivo di garantire assistenza sanitaria a bordo e gestire l’emergenza in modo coordinato.