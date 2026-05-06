Manila Nazzaro interrompe la fecondazione assistita, stop dopo nove mesi di cure difficili

Manila Nazzaro ha interrotto la fecondazione assistita dopo mesi di cure a causa degli effetti fisici e del peso emotivo. La scelta è arrivata dopo nove mesi di tentativi segnati da stanchezza e difficoltà quotidiane.

Manila Nazzaro ha deciso di fermare il percorso di fecondazione assistita iniziato insieme al marito Stefano Oradei. La scelta è arrivata dopo circa nove mesi di trattamenti, durante i quali l’ex Miss Italia ha affrontato un carico crescente di difficoltà fisiche ed emotive.

Il desiderio di avere un figlio insieme era condiviso da entrambi, ma con il passare del tempo la situazione si è fatta sempre più complessa. Manila, già madre di Nicolas e Francesco nati da una relazione precedente, ha raccontato di aver vissuto un periodo molto pesante, segnato da terapie ormonali e tentativi continui senza risultati.

Le cure hanno inciso sul suo corpo in modo evidente. Aumento di peso, affaticamento e difficoltà nei movimenti hanno accompagnato i mesi di trattamento, rendendo la quotidianità più faticosa. Alla componente fisica si è aggiunto un forte stress emotivo, che ha contribuito alla decisione finale.

La scelta di interrompere il percorso non è stata semplice, ma è arrivata dopo aver valutato attentamente le conseguenze sul proprio benessere. Manila ha preferito fermarsi e ascoltare le esigenze del proprio corpo, mettendo al primo posto la salute.

Accanto a lei resta Stefano Oradei, con cui continua una relazione solida. Nonostante il progetto interrotto, la coppia prosegue il proprio percorso insieme, affrontando questo momento con consapevolezza.