Coppia in Florida fa causa a clinica di fecondazione assistita dopo che test genetici rivelano che la figlia non è biologicamente loro

Una coppia della Florida ha scoperto che la bambina nata dopo fecondazione assistita non è biologicamente loro. Ora ha denunciato la clinica per un possibile scambio di embrioni e chiede trasparenza e test genetici per altri pazienti.

Una coppia di Orlando, in Florida, ha citato in giudizio la clinica di fecondazione assistita dove ha avviato il percorso di procreazione medicalmente assistita. Secondo la denuncia, la bambina che la donna ha portato in grembo e ha partorito a dicembre 2025 non ha alcuna relazione genetica con nessuno dei due genitori.

I coniugi, identificati negli atti come John e Jane Doe per tutelare la loro privacy, avevano fatto creare tre embrioni usando il proprio ovulo e lo sperma del partner e avevano chiesto alla clinica di conservarli fino al trasferimento. A marzo 2025 uno di quegli embrioni è stato impiantato e la gravidanza è proseguita fino al parto.

La coppia ha iniziato ad avere dubbi quando la bimba mostrava caratteristiche somatiche diverse dalle loro, entrambi descritti come di etnia caucasica. Un test del DNA ha confermato che la neonata non è biologicamente loro, sostenendo quindi l’ipotesi di uno scambio di embrioni in clinica.

Nella causa depositata in una corte della contea di Orange, gli avvocati chiedono al giudice di ordinare alla clinica di notificare a tutti i pazienti con embrioni in deposito l’accaduto e di finanziare test genetici per verificare eventuali discrepanze di parentela nei nati da procedure della struttura negli ultimi cinque anni.

I genitori hanno dichiarato di amare profondamente la bambina, che ora è con loro, ma intendono rintracciare i genitori biologici qualora vogliano assumersi la responsabilità di crescere la loro figlia genetica.

La clinica coinvolta, nota anche come Fertility Center of Orlando, ha rimosso dal proprio sito una dichiarazione pubblica sull’errore ma ha affermato di collaborare con le indagini per capire come si sia verificato il problema.