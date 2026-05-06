Andrea Sempio intercettato in auto, nuove frasi su Chiara Poggi e Alberto Stasi

Andrea Sempio sarebbe stato intercettato mentre parlava da solo in auto e avrebbe citato video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi. La registrazione, diffusa dal Tg1, riporta frasi legate anche a presunti contatti prima del delitto.

Un audio captato all’interno dell’auto di Andrea Sempio riporta al centro dell’attenzione l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. La registrazione, resa nota dal Tg1, conterrebbe parole pronunciate dall’uomo mentre si trovava da solo, con riferimenti a presunti video intimi che riguarderebbero la giovane e Alberto Stasi.

Secondo quanto emerso, Sempio avrebbe parlato anche di alcune telefonate fatte alla vittima prima del delitto. Nella conversazione captata, avrebbe ricostruito un tentativo di contatto diretto con la ragazza, descrivendo una risposta netta da parte sua, con la quale avrebbe interrotto la comunicazione rifiutando il dialogo.

L’intercettazione risale al 14 aprile 2025, circa un mese dopo che Sempio era venuto a conoscenza delle nuove indagini nei suoi confronti. Le parole registrate dalla microspia sembrano discostarsi dalla versione fornita in precedenza, quando aveva spiegato di aver chiamato casa Poggi per errore chiedendo informazioni sul fratello Marco.

Nei passaggi trascritti dagli investigatori, l’uomo avrebbe simulato il tono della vittima, raccontando di un approccio non ricambiato e di una conversazione conclusa bruscamente. Nello stesso contesto emergerebbero anche riferimenti a un video che lui avrebbe detto di aver visto e di possedere.

Si tratta di elementi ancora al vaglio degli inquirenti, inseriti in un quadro investigativo già articolato, dove ogni dettaglio viene riesaminato alla luce delle nuove acquisizioni. Le dichiarazioni captate potrebbero contribuire a ridefinire i rapporti tra Sempio e Chiara Poggi nelle ore precedenti al delitto.

La difesa dell’indagato respinge però con decisione la ricostruzione. L’avvocata Angela Taccia ha dichiarato che non è stato fatto ascoltare alcun audio alla difesa e che le informazioni circolate non trovano riscontro negli atti disponibili. Secondo il legale, il suo assistito sostiene che ogni elemento possa essere chiarito e contesta l’immagine che si starebbe delineando pubblicamente.