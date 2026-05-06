Chiara Ferragni riusa un abito del 2019, polemica sui social per la frase sul riciclo dei vestiti

Chiara Ferragni indossa un top già visto nel 2019 per un matrimonio e scatena critiche sui social per una frase sul riutilizzo dei vestiti, giudicata fuori luogo da molti utenti.

Un video pubblicato su TikTok ha riportato Chiara Ferragni al centro delle discussioni online. L’influencer ha mostrato il look scelto per partecipare al matrimonio di due amici, composto da un tailleur nero abbinato a un top firmato Philosophy già indossato anni prima sul red carpet di Cannes.

Nel presentare l’outfit, Ferragni ha sottolineato con leggerezza la scelta di recuperare un capo già utilizzato, commentando quanto sia bello riusare i vestiti. Una frase che in pochi minuti ha attirato centinaia di reazioni, molte delle quali critiche.

Nei commenti, diversi utenti hanno contestato il senso di quell’affermazione, considerandola distante dalla quotidianità di chi non ha un guardaroba infinito. C’è chi ha ironizzato sul fatto che riutilizzare gli abiti sia una necessità, non una scelta, e chi ha fatto esempi personali per sottolineare come sia una pratica comune da sempre.

Altri interventi hanno invece provato a ridimensionare la polemica, spiegando che il riferimento dell’influencer riguardava probabilmente gli abiti da evento, spesso indossati una sola volta e poi accantonati. Ferragni, dal canto suo, non ha risposto direttamente alle critiche, limitandosi a interagire con alcuni commenti a suo favore.