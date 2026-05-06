Evaristo Beccalossi morto a 69 anni, l'ex Inter non si è ripreso dall'emorragia cerebrale

Evaristo Beccalossi è morto a Brescia dopo una lunga malattia causata da un’emorragia cerebrale che lo aveva colpito nel 2025. Ricoverato per oltre un anno, aveva mostrato segnali di ripresa durante la riabilitazione.

Evaristo Beccalossi si è spento nella notte tra martedì e mercoledì a Brescia, nella clinica Poliambulanza dove era ricoverato da più di un anno. L’ex numero 10 dell’Inter avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. A causarne la morte sono state le complicazioni di una grave emorragia cerebrale che lo aveva colpito all’inizio del 2025.

Il malore risale al 9 gennaio, quando un amico lo aveva trovato disorientato mentre si preparava a uscire. La figlia Nagaja era accorsa subito: Beccalossi era vigile, ma mostrava segnali evidenti che qualcosa non andava. Trasportato d’urgenza in ospedale, gli esami avevano confermato la gravità della situazione.

Nei primi momenti, l’ex calciatore era riuscito anche a scherzare con i medici. Poi, nel giro di due giorni, il quadro clinico era peggiorato rapidamente fino al coma e all’intubazione. I sanitari avevano informato la famiglia della criticità, temendo che non superasse la fase acuta. La moglie Danila è rimasta accanto a lui per 47 giorni senza allontanarsi, trovando sostegno nei piccoli gesti quotidiani e nella presenza degli altri familiari dei pazienti.

Durante quel periodo erano arrivati messaggi di affetto da parte del mondo del calcio. Tra i primi a essere avvisati, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta e gli ex compagni dello scudetto del 1980. Anche Gianni Infantino aveva fatto sentire la sua vicinanza con un messaggio vocale che la famiglia aveva fatto ascoltare a Beccalossi.

Il risveglio è arrivato il 27 febbraio, dopo settimane di terapia intensiva. Nei mesi successivi aveva intrapreso un lungo percorso di riabilitazione. Seguiva le partite dell’Inter sul telefono e manteneva un legame costante con la squadra. Prima della semifinale contro il Barcellona, alla domanda della figlia su chi avrebbe raggiunto la finale, aveva risposto senza esitazioni.

Nonostante le difficoltà fisiche, aveva espresso un desiderio preciso guardando fuori dalla finestra della clinica: tornare a lavorare. Un obiettivo che non è riuscito a raggiungere.