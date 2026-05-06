Allenatore 58enne arrestato per abusi su allievo di 13 anni, già condannato in passato

Un allenatore di calcio di 58 anni finisce in carcere per aver abusato di un allievo di 13 anni in una scuola sportiva di Napoli, dopo la denuncia dei genitori e indagini della polizia.

La polizia ha arrestato un allenatore di 58 anni con l'accusa di molestie su un ragazzo di 13 anni. Gli episodi sono avvenuti nella scuola calcio che il minore frequentava a Napoli. I genitori della vittima hanno sporto denuncia, scatenando le indagini della squadra mobile.

Al termine degli accertamenti, il giudice ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo deve rispondere di abusi commessi proprio nei locali della struttura sportiva. Gli inquirenti verificano se esistano altre vittime.

Il sospettato ha precedenti penali pesanti. Un tribunale lo aveva già condannato per violenza sessuale aggravata, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico. Quei reati riguardavano un altro ragazzo sotto i 14 anni, sempre nella stessa scuola calcio.