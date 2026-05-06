Massa, difende due donne al distributore e viene picchiato, geologo finisce in ospedale

Massimo Corniani è stato aggredito a Massa dopo essere intervenuto per difendere due donne minacciate da un camionista in coda al distributore. L’uomo è stato colpito con pugni e trasportato in ospedale con dieci giorni di prognosi.

Un intervento per fermare una lite si è trasformato in un’aggressione. Nel pomeriggio di lunedì 4 maggio, a Massa, Massimo Corniani è stato colpito con pugni dopo aver cercato di difendere due donne in difficoltà in un distributore di carburante.

Secondo quanto raccontato dal geologo, le due donne, entrambe tra i 50 e i 60 anni, erano ferme in auto in coda quando un autotrasportatore avrebbe iniziato a insultarle e a pretendere che si spostassero. «Erano terrorizzate», ha riferito Corniani, spiegando di aver deciso di intervenire per calmare la situazione.

Il tentativo di mediazione, però, è durato pochi istanti. L’autista del camion cisterna sarebbe sceso dal mezzo con atteggiamento aggressivo, rivolgendosi direttamente a lui. «Mi ha chiesto se fossi un carabiniere o un poliziotto, poi si è scagliato contro di me», ha raccontato.

L’uomo è stato spinto a terra e colpito più volte davanti ad altre persone presenti nell’area di servizio. Alcuni testimoni e i dipendenti del distributore sono intervenuti per separare i due, mentre venivano allertati i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza. Corniani è stato trasportato al pronto soccorso di Massa, dove i medici gli hanno diagnosticato lesioni guaribili in dieci giorni. Successivamente ha sporto denuncia.

Nel ripercorrere l’accaduto, il geologo ha ricordato il caso di Giacomo Bongiorni, l’uomo ucciso a coltellate davanti al figlio proprio a Massa. «Quando ero a terra ho pensato a quanto sia facile morire», ha detto, riferendosi alla violenza improvvisa della scena.