Vannacci smentisce appoggi elettorali, nessun sostegno a liste locali alle comunali

Roberto Vannacci nega qualsiasi sostegno elettorale dopo alcune indiscrezioni di stampa, chiarendo che Futuro Nazionale non partecipa alle comunali e non appoggia liste locali. Il leader interviene per smentire un presunto caso legato a candidati islamici.

Roberto Vannacci interviene per chiarire la posizione del suo movimento Futuro Nazionale in vista delle prossime elezioni comunali. Il generale ha ribadito che il partito non sarà presente con proprie liste e non sostiene alcun candidato o schieramento a livello locale.

La presa di posizione arriva dopo alcune notizie circolate nei giorni scorsi, secondo cui il movimento avrebbe dato appoggio a liste contenenti candidati di fede islamica. Vannacci ha definito queste ricostruzioni infondate, parlando di informazioni diffuse consapevolmente in modo scorretto.

Nel dettaglio, il leader ha contestato quanto riportato in un articolo che lo indicava come sostenitore di due liste locali a Trecate. Secondo la sua versione, l’unica lista verso cui si orientano alcuni iscritti del territorio è “Futuro Trecatese”, che non comprende candidati musulmani.

Vannacci ha poi aggiunto che, in prospettiva, il movimento non esclude la partecipazione di persone di qualsiasi religione o provenienza, purché condividano i principi del partito. Ha però precisato che non ci sarà mai spazio per iniziative che, a suo dire, puntino a modificare l’identità culturale del Paese.

Infine, il generale ha criticato duramente chi ha diffuso le notizie contestate, parlando di un errore grave e di attacchi privi di fondamento, mentre il movimento prosegue nel lavoro di organizzazione e crescita politica.