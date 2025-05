Affluenza alle Comunali 2025 al 13,55% alle 12: urne aperte oggi e domani in 117 comuni

Home / Social News / Affluenza alle Comunali 2025 al 13,55% alle 12: urne aperte oggi e domani in 117 comuni

Alle elezioni amministrative 2025, l’affluenza registrata alle ore 12 di oggi, domenica 25 maggio, è stata del 13,55%, secondo i dati ufficiali del portale Eligendo relativi a 2.342 sezioni. Si tratta di un calo rispetto al 15,54% registrato alla stessa ora nelle precedenti elezioni. Le urne resteranno aperte fino alle ore 23 di oggi e riapriranno domani, lunedì 26 maggio, dalle 7 alle 15. L’eventuale ballottaggio si svolgerà domenica 8 e lunedì 9 giugno. Quattro capoluoghi al voto: Genova, Ravenna, Taranto e Matera A Genova, si vota in anticipo rispetto al 2027 dopo l’elezione di Marco Bucci alla presidenza della Regione. Sette i candidati sindaco: Pietro Piciocchi per il centrodestra, Silvia Salis per il centrosinistra, Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione), Raffaella Gualco (Genova Unita), Antonella Marras (Sinistra Alternativa), Cinzia Ronzitti (Partito Comunista dei Lavoratori), Francesco Toscano (Democrazia Sovrana e Popolare). A Taranto, tornata anticipata dopo la fine prematura della legislatura. Sei i candidati in corsa, tra cui Annagrazia Angolano (M5S), Pietro Bitetti (centrosinistra), Luca Lazzàro (centrodestra), Francesco Tacente (area centrista sostenuto dalla Lega), Mirko Di Bello (coalizione civica ‘Adesso’) e Mario Cito (At6-Lega d’Azione Meridionale). Sono state presentate 28 liste per 860 candidati a 32 posti da consigliere comunale. A Ravenna, sette candidati per succedere a Michele De Pascale. Il centrosinistra propone Alessandro Barattoni (PD, M5S, Avs, PRI, liste civiche). Il centrodestra si divide tra Nicola Grandi (FdI, FI, Viva Ravenna) e Alvaro Ancisi (Lega, Ambiente e animali). In corsa anche Maurizio Miserocchi (Ravenna al centro), Giovanni Morgese (DC), Marisa Iannucci (sinistra radicale) e Veronica Verlicchi (La Pigna). A Matera la sfida è a cinque. Domenico Bennardi (M5S) cerca il bis. Il centrodestra si presenta unito con Antonio Nicoletti. Il centrosinistra è diviso tra Roberto Cifarelli (coalizione civica), Vincenzo Santochirico (Progetto Comune Matera) e Luca Prisco (Democrazia Materana). In tutto sono 18 le liste in campo.

Altri aggiornamenti su Elezioni

Elezioni comunali 2025: al voto Genova, Ravenna, Taranto e Matera. Urne aperte in 117 comuni

Urne aperte oggi, domenica 25 maggio, per le elezioni comunali 2025 con l’elezione diretta del sindaco e il rinnovo dei consigli in 117 comuni delle regioni a statuto ordinario, oltre a nove comuni commissariati della Sicilia.

Europa verso nuove sfide: riflettori puntati sulle elezioni in Romania del 18 maggio seguite in diretta da Adnkronos

Le elezioni europee del 2024 hanno segnato un punto di svolta significativo per l'Unione Europea, evidenziando tendenze politiche emergenti e sollevando interrogativi sul futuro del continente.

Elezioni Romania: George Simion in testa con il 40,5%, ballottaggio il 18 maggio contro Nicusor Dan

Il leader dell’estrema destra rumena George Simion ha conquistato il primo turno delle elezioni presidenziali in Romania con il 40,5% dei voti.