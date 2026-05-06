Virginia, 15enne folgorato su un traliccio e caduto da 18 metri sopravvive all'impatto

Un ragazzo di 15 anni è sopravvissuto a una scarica elettrica e a una caduta da oltre 18 metri dopo essere salito su un traliccio in Virginia. L’incidente ha provocato un incendio nella vegetazione e il crollo della struttura.

Un adolescente di 15 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi arrampicato su un traliccio dell’alta tensione nello stato della Virginia, negli Stati Uniti. Il giovane ha toccato accidentalmente i cavi elettrici ed è stato colpito da una violenta scarica, precipitando poi al suolo da un’altezza di oltre 18 metri.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 1° maggio, quando i vigili del fuoco della contea di Suffolk sono intervenuti intorno alle 17.15 in seguito a segnalazioni di fumo in una zona boschiva vicina ai binari ferroviari. Sul posto i soccorritori hanno trovato il ragazzo ustionato e in condizioni critiche.

Secondo una prima ricostruzione, il 15enne sarebbe riuscito a raggiungere la sommità del traliccio prima di entrare in contatto con la linea elettrica. La scarica avrebbe causato il cedimento della struttura e l’innesco di un incendio nella vegetazione sottostante, dove il giovane è poi caduto.

Dopo l’impatto, il ragazzo è finito tra l’erba in fiamme, aggravando ulteriormente le ustioni riportate. I soccorsi sono intervenuti rapidamente e lo hanno trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in condizioni definite critiche ma stabili.

Per consentire le operazioni di emergenza, la circolazione ferroviaria nella zona è stata temporaneamente interrotta. Le autorità locali hanno avviato accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Secondo i responsabili dei soccorsi, la sopravvivenza del ragazzo è legata a una serie di circostanze favorevoli. Il capo battaglione Chris Cornwell ha parlato di un caso eccezionale, sottolineando come il giovane sia riuscito a superare sia la folgorazione sia la caduta da una simile altezza.