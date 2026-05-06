Harry Potter, arriva in Italia la Stagione della Burrobirra con eventi gratuiti a Milano e Bologna

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Warner Bros Discovery celebra Harry Potter con la Stagione della Burrobirra e porta un truck tematico in Italia per eventi gratuiti a Milano e Bologna con gelati, giochi e attività dedicate ai fan.

Harry Potter, arriva in Italia la Stagione della Burrobirra con eventi gratuiti a Milano e Bologna

Per i 25 anni dall’uscita di Harry Potter e la Pietra Filosofale, Warner Bros Discovery Italia organizza una serie di iniziative dedicate alla celebre bevanda del mondo magico. La cosiddetta Stagione della Burrobirra torna tra marzo e maggio con appuntamenti pensati per i fan della saga. Il momento centrale sarà l’arrivo del truck ufficiale “Harry Potter Butterbeer Season”, che farà tappa il 9 maggio a Milano, in Piazza Tre Torri nel quartiere CityLife, e il giorno successivo a Bologna in Piazza XX Settembre. Dalle 10 alle 19, i visitatori potranno accedere a un’area allestita come un pub ispirato all’universo di Hogwarts. All’interno dello spazio tematico saranno disponibili angoli fotografici, tavoli con giochi a tema e zone relax. I partecipanti avranno anche la possibilità di ricevere un gelato gratuito ispirato alla Burrobirra, fino a esaurimento delle scorte. Le iniziative non si fermano agli eventi dal vivo. La saga completa dei film è disponibile sulla piattaforma HBO Max, recentemente lanciata anche in Italia, che diventa il punto di riferimento per rivedere tutte le avventure del giovane mago. L’8 maggio, inoltre, i canali televisivi Nove, DMAX e K2 trasmetteranno durante la giornata contenuti speciali con curiosità e retroscena legati al mondo di Harry Potter, con un focus particolare sulla Burrobirra. Anche il mondo del retail partecipa alla celebrazione. Nel punto vendita Carrefour di CityLife a Milano, dal 3 al 10 maggio, sarà allestito uno spazio dedicato con prodotti ispirati alla saga, tra cui dolci iconici come le gelatine e le Cioccorane, in un ambiente scenografico a tema. La Burrobirra, comparsa per la prima volta in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, è diventata uno degli elementi più riconoscibili dell’universo creato da J.K. Rowling. Negli anni è stata riprodotta in diverse varianti nei parchi a tema e negli store ufficiali in varie città del mondo. Le celebrazioni per il 25° anniversario continueranno per tutto il 2026, con appuntamenti che accompagneranno i fan fino al compleanno di Harry Potter il 31 luglio e al tradizionale Back to Hogwarts tra agosto e settembre.

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