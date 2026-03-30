Harry Potter e la Pietra Filosofale compie 25 anni, eventi e ritorno al cinema

Harry Potter e la Pietra Filosofale compie 25 anni e celebra l’uscita del primo film con eventi e nuove iniziative. Il debutto del 2001 ha segnato l’inizio di un successo globale che continua a coinvolgere fan di tutte le età.

Nel 2026 ricorre il 25° anniversario di “Harry Potter e la Pietra Filosofale”, primo capitolo della saga cinematografica uscito il 16 novembre 2001. Il film, diretto da Chris Columbus, segnò l’inizio di un fenomeno mondiale capace di conquistare il pubblico e trasformarsi in una delle serie più amate della storia del cinema.

La storia nasce dai romanzi di J. K. Rowling, pubblicati a partire dal 1997. Il racconto del giovane mago cresciuto lontano dal proprio destino si è rapidamente diffuso in tutto il mondo, diventando un caso editoriale e dando vita a un universo narrativo riconoscibile, popolato da personaggi e luoghi entrati nell’immaginario collettivo.

Leggi anche: LEGO Harry Potter compie 20 anni: Neville Paciock ricrea le sue scene preferite usando i mattoncini

Dal successo dei libri è nata la saga cinematografica prodotta da Warner Bros., composta da otto film. Le avventure ambientate a Hogwarts hanno portato sul grande schermo milioni di spettatori, contribuendo a costruire un fenomeno culturale che continua a espandersi tra teatro, parchi a tema, videogiochi e nuove produzioni televisive.

Per celebrare l’anniversario, Warner Bros. Discovery ha programmato un calendario di iniziative distribuite lungo tutto l’anno. Si parte con la stagione dedicata alla Burrobirra tra marzo e maggio, seguita dal compleanno di Harry Potter il 31 luglio e dagli eventi di Back To Hogwarts tra agosto e settembre.

Tra gli appuntamenti principali è previsto anche il ritorno del primo film al cinema, offrendo agli spettatori la possibilità di rivivere l’inizio della saga sul grande schermo. L’intera serie sarà inoltre disponibile in streaming su HBO Max, piattaforma recentemente arrivata anche in Italia.

Non manca il lato interattivo, con il videogioco Hogwarts Legacy che permette ai giocatori di esplorare la scuola di magia e vivere in prima persona l’esperienza dell’universo creato da Rowling, disponibile su console e PC.

Le celebrazioni coinvolgono anche il settore dei prodotti ufficiali, con nuove collezioni ispirate al mondo magico. Tra queste, linee dedicate alla tavola, oggetti decorativi e articoli da collezione che richiamano simboli e personaggi della saga, pensati per i fan di ogni età.

In diversi punti vendita italiani saranno allestite aree tematiche dedicate, mentre negli aeroporti di Roma Fiumicino, Venezia Marco Polo e Napoli Capodichino verranno inaugurati spazi permanenti legati alla saga. Anche lo shopping online proporrà nuovi articoli e edizioni speciali.

A partire da aprile, in alcuni negozi selezionati sarà attiva una promozione con gadget esclusivi dedicati all’anniversario, disponibili con l’acquisto di prodotti ufficiali. Tutte le iniziative saranno accompagnate da aggiornamenti sui canali social ufficiali dedicati alla saga.