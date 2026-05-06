AIxGIRLS 2026, candidature aperte dall'11 maggio per il campus gratuito sull'intelligenza artificiale

AIxGIRLS apre l’11 maggio le candidature per il campus gratuito dedicato alle studentesse e nasce per ridurre il divario di genere nelle discipline tecnologiche, offrendo formazione avanzata in intelligenza artificiale a giovani liceali.

In Italia le ragazze che scelgono percorsi legati all’ICT sono ancora una minoranza, ferme al 15,7%. Un dato che pesa sulla crescita tecnologica del Paese proprio mentre, secondo le stime internazionali, competenze come l’intelligenza artificiale e le abilità digitali saranno centrali nel mercato del lavoro entro il 2030.

Per contrastare questo squilibrio torna AIxGIRLS, il campus estivo gratuito rivolto a 20 studentesse del quarto anno delle scuole superiori. L’edizione 2026 si terrà dal 19 al 25 luglio a Volterra e offrirà un percorso intensivo tra lezioni, laboratori e attività pratiche interamente finanziate dall’organizzazione.

Il progetto è stato ideato da Darya Majidi, alla guida di Daxo Group, insieme a Roberta Russo, presidente dell’associazione Donne 4.0. Le candidature saranno aperte ufficialmente l’11 maggio alle 16 con un webinar di presentazione trasmesso online.

La selezione punta su merito e motivazione. Le partecipanti seguiranno lezioni con professioniste ed esperte del network Donne 4.0, affiancate da ricercatori dell’Università di Siena. Il programma prevede anche attività operative e un hackathon finale in cui le studentesse lavoreranno in squadra su progetti legati all’intelligenza artificiale.

L’iniziativa ha già prodotto risultati concreti. Più della metà delle ragazze che hanno partecipato nelle edizioni precedenti ha deciso di proseguire gli studi in ambito tecnologico, segno di un impatto diretto sulle scelte formative.

Il percorso non si limita alla formazione tecnica. L’obiettivo è accompagnare le studentesse verso ruoli attivi nel settore digitale, superando stereotipi che ancora scoraggiano l’accesso femminile a queste discipline e favorendo una presenza più equilibrata nei contesti innovativi.

Il 4 settembre a Roma, al Teatro La Sapienza, si terrà un evento dedicato ai cinque anni del progetto. La giornata riunirà le partecipanti dell’edizione 2026, le oltre cento alumnae e i partner, con la presentazione dei progetti sviluppati durante il campus.

Nel frattempo, AIxGIRLS si prepara ad ampliare le attività con AIxSCHOOL, un nuovo programma pensato per portare l’intelligenza artificiale nelle scuole attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro, con l’obiettivo di coinvolgere un numero crescente di studenti su scala nazionale.

L’iniziativa è sostenuta da aziende come Lavazza Group, Iveco Group e FiberCop, impegnate nel promuovere competenze digitali e inclusione. Il supporto dei partner contribuisce a rendere possibile un progetto che punta a formare nuove figure professionali nel settore tecnologico, partendo dalle giovani generazioni.