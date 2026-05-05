Microsoft Work Trend Index 2026, come l'intelligenza artificiale cambia il lavoro e il ruolo umano

Microsoft Work Trend Index 2026 fotografa il lavoro che cambia grazie all’AI e alla sua diffusione nelle aziende, spinta dalla necessità di aumentare produttività e capacità decisionale con strumenti sempre più avanzati.

Il Microsoft Work Trend Index 2026 descrive un mondo del lavoro già trasformato dall’intelligenza artificiale. L’attenzione si sposta sulla capacità delle persone di agire, prendere decisioni e guidare i processi, mentre le tecnologie assumono il ruolo di supporto nelle attività più complesse.

Oggi più della metà degli utenti nel mondo riesce a svolgere compiti che fino a poco tempo fa risultavano fuori portata. Nelle aziende più avanzate, definite “Frontier Firms”, questi risultati sono ancora più evidenti grazie a un uso esteso dell’AI nei flussi operativi quotidiani.

Le macchine affiancano il lavoro cognitivo, ma non sostituiscono le scelte. Le persone restano responsabili del coordinamento, della verifica e delle decisioni finali. Per questo motivo, crescono di valore competenze come il pensiero critico e il controllo della qualità dei contenuti prodotti dall’intelligenza artificiale, considerati un punto di partenza e non un risultato definitivo.

Il cambiamento però non dipende solo dalle capacità individuali. Il report evidenzia come il peso dell’organizzazione sia determinante: cultura aziendale e supporto dei manager incidono più delle competenze del singolo. Senza una direzione chiara, l’adozione dell’AI rischia di rallentare.

In Italia emerge una distanza evidente tra strategia e percezione dei lavoratori. Solo una persona su cinque afferma di avere indicazioni precise sull’uso dell’intelligenza artificiale nella propria azienda. Da una parte cresce la pressione a non restare indietro, dall’altra resiste la difficoltà ad abbracciare nuovi metodi, anche per la mancanza di incentivi concreti.

Per affrontare questo squilibrio, Microsoft amplia l’ecosistema Copilot Cowork con nuove soluzioni mobile e una rete di plugin e connettori. L’obiettivo è collegare strumenti diversi, semplificare i processi e rendere l’integrazione dell’AI più efficace all’interno delle attività quotidiane.