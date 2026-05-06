Synology lancia le telecamere BC510 e TC510, videosorveglianza AI per interni ed esterni

Synology presenta le nuove telecamere BC510 e TC510 con intelligenza artificiale integrata per migliorare sicurezza e analisi video, progettate per ambienti interni ed esterni e già in distribuzione presso i rivenditori autorizzati.

Synology amplia la propria offerta nel settore della sicurezza con l’arrivo dei modelli BC510 e TC510, due telecamere pensate per adattarsi a contesti diversi grazie ai formati bullet e turret. L’azienda punta su dispositivi flessibili, in grado di funzionare sia all’interno di sistemi proprietari sia con infrastrutture basate su standard diffusi.

Le due soluzioni sono costruite per resistere a condizioni ambientali complesse. Le certificazioni IP66 e IP67 garantiscono protezione da polvere e acqua, rendendole adatte anche a installazioni esterne. Sul piano tecnico offrono una risoluzione video fino a 2880x1620 pixel a 30 fotogrammi al secondo, con un angolo di visione di 110 gradi e visione notturna efficace fino a 30 metri.

Uno degli elementi distintivi è la presenza di funzioni di intelligenza artificiale elaborate direttamente a bordo. Questo consente di analizzare i dati senza gravare su server o rete. Le telecamere possono contare persone e veicoli, individuare intrusioni in aree definite e permettere ricerche rapide tra i filmati registrati.

Dal punto di vista dell’integrazione, i dispositivi sono compatibili con sistemi di gestione video Synology e con piattaforme di terze parti grazie al supporto del protocollo ONVIF. È prevista anche la compatibilità con le future soluzioni cloud dell’azienda, per chi intende passare a sistemi ibridi o completamente online.

I modelli BC510 e TC510 sono già in distribuzione attraverso la rete ufficiale di partner e rivenditori autorizzati.